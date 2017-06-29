Очолений Маккейном Комітет Сенату США одноголосно ухвалив заходи щодо стримування Росії

Очолений сенатором Джоном Маккейном Комітет з питань збройних сил пропонує почати розробку ракети середньої дальності, виділити кошти на підтримку союзників в Європі, а також надати летальну допомогу Україні



Комітет Сенату з питань збройних сил, який очолює республіканець від штату Аризона Джон Маккейн, закликав до прийняття нових заходів з протидії ворожим діям Росії за кордоном.

Про це повідомляє видання The Washington Post, з посиланням на підсумковий документ, оприлюднений Сенатським комітетом.



Серед цих заходів, ухвалених 27 сенаторами, - розробка нової програми створення наступального ракетної зброї наземного базування, заборона на використання Пентагоном програмного забезпечення російської компанії і вимога про те, щоб Пентагон звітував перед законодавцями про російську гібридну війну.



Підготовлений комітетом варіант законопроекту про асигнування на національну оборону на 2018 рік, схвалений в середу ввечері, також передбачає виділення Україні допомоги в сфері безпеки в розмірі 500 мільйонів доларів для боротьби з проросійськими сепаратистами, включаючи поставки летальної зброї.



Він також продовжує діючу заборону на пряму співпрацю Пентагону з російськими військовими, введену після анексії українського Криму в 2014 році.



Крім того, Комітет схвалив виділення 4,6 мільярда доларів на Європейську ініціативу стримування - проект Пентагону, націлений на зміцнення безпеки на східному фланзі Європи.



Близько 100 мільйонів доларів з цієї суми підуть на підтримку спільної програми, в рамках якої Пентагон допомагає країнам Балтії «зміцнити свою опірність і наростити потенціал для стримування російської агресії», - йдеться в короткому описі законопроекту, опублікованому комітетом.



Цій ініціативі передували висновки високопоставлених представників американської розвідки про те, що російська влада намагалися вплинути на президентські вибори в США на користь президента Дональда Трампа.



Комітет вказав на ці зусилля, як на одну з причин своєї жорсткої позиції щодо Москви.



«Комітет вважає, що Сполучені Штати повинні вжити додаткових заходів для стримування російської агресії, будь то за її межами або в кіберпросторі, - йдеться в описі законопроекту. - Росія продовжує окуповувати Крим, дестабілізувати ситуацію в Україні, загрожує нашим союзникам [по НАТО], порушує Договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (РСМД) і підтримує режим Асада в Сирії».



«В рамках безпрецедентної атаки на наші основні інтереси і цінності, Росія проводила активну цілеспрямовану кампанію з підриву репутації американської демократії з метою вплинути на результати президентських виборів 2016 року», - зазначили члени комітету.



Законопроект санкціонує виділення 65 мільйонів доларів на програму досліджень і розробки ракети середньої дальності наземного базування, щоб почати скорочувати розрив, що виник в результаті порушення Росією договору про РСМД, але так, щоб це не було порушенням договору з боку США.

За повідомленням, аналогічний Комітет Палати представників Конгресу США ухвалив свій варіант законопроекту про асигнування на національну оборону на 2018 рік.

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