Маккейн вказав на небезпеку, яку нападки Трампа на ЗМІ становлять для журналістів

Президент Трамп у середу назве лауреатів встановленої ним «премії за фальшиві новини»

Наступ президента Дональда Трампа на пресу, найчастіше через гострі твіти і жорсткі слова, проявив себе ще більш небезпечним для всього світу, надаючи легітимності Білого дому для придушення свободи ЗМІ в різних країнах.

Про це пише впливовий американський сенатор-республіканець Джон Маккейн у статті в газеті The Washington Post.



«Журналісти у всьому світі стикаються з залякуванням, погрозами насильства, домаганнями, переслідуваннями, а іноді і смертю, оскільки уряди вдаються до жорстокої цензури, щоб замовчувати правду», - пише сенатор від штату Аризона.

2017 рік виявився одним із найнебезпечнішим для журналістів у світі

На жаль, ставлення адміністрації Трампа до такої поведінки, в найкращому разі - непослідовне, в найгіршому - лицемірне. «Хоча чиновники адміністрації часто засуджують насильницькі дії проти журналістів за кордоном, Трамп продовжує свої невпинні нападки на чесність американських кореспондентів і новинні агентства. Це надає прикриття для репресивних режимів --- робити те саме.

Маккейн вказав на дані Комітету захисту журналістів, згідно з якими торік за свою професійну діяльність ув’язнено 262 репортерів. Таким чином, 2017 рік виявився одним із найнебезпечнішим для журналістів у світі. З того числа, як зазначив Маккейн, 21 журналіста позбавлено волі на підставі звинувачень у «фальшивих новинах». Це фраза, яку вигадав Трамп для оспорювання повідомлень, які йому не подобаються.

Нападки Трампа на ЗМІ ймовірно наберуть обертів у середу, якщо президент виконає свою обіцянку і вручить «премії за фальшиві новини найбільш корумпованим та упередженим мейнстрімовим ЗМІ»

Нападки Трампа на ЗМІ ймовірно наберуть обертів у середу, якщо президент виконає свою обіцянку і вручить «премії за фальшиві новини найбільш корумпованим та упередженим мейнстрімовим ЗМІ». Створення таких нагород об’єднало найпалкіших прихильників президента, які, здебільшого, поділяють погляд Трампа, що медіа ведуть партійну боротьбу проти його адміністрації. Але це також викликало критику на адресу Трампа за його ‘вороже’ ставлення до ЗМІ, з боку навіть республіканців, у тому числі Маккейна.

Вказуючи на спадщину колишнього президента Рональда Рейґана, Маккейн підкреслив, що історія свідчить про те, що американські лідери використовували своє центральне місце на світовій арені для просування справи свободи в інших частинах світу. Трамп, пише Маккейн, за ознаками, зрікся такої позиції.

«Рейґан усвідомив, що на посаді лідера вільного світу, його слова мають велику вагу і він використовував їх, щоб надихати на безпрецедентне поширення демократії в світі. Президент Трамп, як здається, не розуміє, що його риторика і дії так само сприймаються. «Чи Трамп свідомий того, чи ні, але за тим уважно спостерігають іноземні лідери, які вже використовують його слова як прикриття для придушення і замовчування одного із ключових стовпів демократії», - пише сенатор Джон Маккейн у виданні The Washington Post.

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