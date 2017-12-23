Маккейн: надання Києву оборонної допомоги є необхідним для досягнення миру в Україні

Впливовий американський сенатор-республіканець Джон Маккейн заявив, що надання Києву оборонного озброєння сприятиме створенню стабільніших умов безпеки, що є необхідним для мирного урегулювання конфлікту на Донбасі.

«Повідомлення про рішення президента Трампа щодо надання Україні протитанкових комплексів «Джавелін» знаменує ще один важливий крок у правильному напрямку і надсилає рішучий сигнал, що США підтримуватимуть своїх союзників і партнерів у боротьбі на захист власного суверенітету та територіальної цілісності».

Про це йдеться у заяві впливового сенатора-республіканця, опублікованій на його офіційному веб-сайті.

Джон Маккейн вважає, що це рішення треба було зробити вже давно.

«Але, оскільки Володимир Путін продовжує сіяти нестабільність в Україні, а керовані Росією сили посилювати смертоносні напади, це рішення не могло з’явитися у більш важливий час. Надання Україні можливостей, яких вона потребує для стримування та захисту проти подальшої російської агресії, сприятиме створенню стабільніших умов безпеки, необхідних для мирного урегулювання цього конфлікту. Іншими словами, як я давно стверджував, надання Україні оборонної летальної допомоги не суперечитиме миру в Україні – а є необхідним для його досягнення», – наголосив сенатор Джон Маккейн.

Джон Маккейн, який очолює Сенатський комітет з питань збройних сил, є великим другом України, де його добре знають. Він послідовно відстоює думку про те, що допомога США в боротьбі з російською агресією має бути більшою. Зокрема, він підтримує надання летального озброєння Україні та є прибічником жорстких санкцій проти Кремля.

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Речниця Держдепартаменту США Гедер Науерт у п’ятницю заявила, що США нададуть Україні посилене оборонне озброєння для того, щоб допомогти їй «захистити свій суверенітет і територіальну цілісність, стримати подальшу агресію».

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Проте вона не уточнила, про які види озброєння йдеться.

Натомість ABC News з посиланням на неназваних американських посадовців повідомляли, що серед цих озброєнь – протитанкові ракети «Джавелін».

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У Міністерстві закордонних справ Росії вважають, що США «в певному сенсі перетнули межу», оголосивши про намір надати Україні оборонне озброєння.

Представники України неодноразово закликали Сполучені Штати надати зброю, зокрема, портативні протитанкові системи «Джавелін», які призначені для відбиття атак танків та самохідної артилерії.

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