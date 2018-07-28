Путін знищив мою кар'єру - екс-посол США у Росії

Колишній посол США у Росії Майкл Макфол пожалівся, що президент Росії Володимир Путін знищив його кар'єру. Про це Макфол заявив у суботу на своїй сторінці у Twitter.

"Путін зашкодив моїм особистим дружнім стосункам із людьми та поклав край моїй академічній кар'єрі як спеціаліста з Росії, бо я більше не можу досліджувати Росію", - заявив Макфол.

Чому Путін настільки боїться мене, що відчуває необхідність вигадувати божевільні історії про мене, щоб мене залякати, Може тому, що я пишу і говорю правду про нього?

Раніше стало відомо, що під час саміту лідерів США та Росії у Гельсінкі Володимир Путін запропонував надати спеціальному прокурору США Роберту Мюллеру, який займається розслідуванням втручання Росії у політичні процеси в Америці, доступ до росіян, яким Мюллер висунув офіційні обвинувачення.

В обмін Путін зажадав отримати можливість допитати американських посадовців, які в Росії підозрюються у втручанні в російську політику.

Одним із таких посадовців є колишній посол США у Росії Майкл Макфол. У Білому домі повідомили, що президент США виступає проти пропозиції Путіна. Сам факт того, що подібна пропозиція була зроблена та буцімто недостатньо швидка реакція Білого дому на неї була взята на озброєння критиками Дональда Трампа у США. Майкл Макфол після відходу від державної служби і сам віднайшов себе у ролі критика Трампа.

Екс-дипломат також заявляє, що Путін боїться його.

"Чому Путін настільки боїться мене, що відчуває необхідність вигадувати божевільні історії про мене, щоб мене залякати? Може, тому, що я пишу і говорю правду про нього?", - написав Макфол у Twitter.

Самому Макфолу при цьому закидають, що саме підтримувана ним політика "перезавантаження" відносин між США та Росією за президентства Обами дозволила Путіну посилитись достатньо, щоб пізніше провадити агресивну політику на міжнародній арені.

У прокуратурі Росії хочуть допитати Макфола (та низку інших американських посадовців) з приводу участі у координації реакції США на смерть та ситуацію навколо Сергія Магнітського. Макфол займався справою Магнітського під час перебування на посаді у Раді національної безпеки США в 2009-му та 2010-му році.

У прокуратурі Росії також заявили про бажання у майбутньому висунути Макфолу та іншим американцям звинувачення за співучасть у злочинах, які буцімто скоїв у Росії інвестор Білл Браудер, який вже тривалий час відіграє провідну роль у глобальній кампанії, спрямованій на покарання винних у загибелі Магнітського та боротьбу із корупцією.

Росія звинувачує Браудера у тому, що він незаконно вивів з країни понад мільярд доларів і використовує ім'я Магнітського, щоб відвернути увагу від звинувачень проти себе в Росії. Браудер, твердять у Росії, буцімто виступає донором Демократичної партії США.

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