Відпрацьовані в Україні гасла використала на виборах у США команда Манафорта?

Деякі гасла Конвенції Республіканської партії США, яка у липні 2016-го року офіційно номінувала Дональда Трампа у кандидати в президенти, повторюють гасла розроблені для "Партії розвитку України" американськими радниками в Україні помітне місце серед яких посідав Пол Манафорт. На це звернув увагу репортер видання Politico Кайл Чені, який ознайомився із новою порцією доказової бази щодо Пола Манафорта.

Неактивна нині "Партія розвитку України" була створена у 2014-му році, переважно з колишніх членів "Партії Регіонів", з якою тривалий час працював Пол Манафорт.

Нові документи, включно з листуванням між американськими особами, які працювали в Україні, було надано суду захистом Пола Манафорта. Увагу Чені привернув лист одного із американських радників, Теда Дівайна, в якому той рекомндував гасло "Повернути України до роботи" (Make Ukraine work again) в якості одного із головних лейтмотивів з'їзду "Партії розвитку".

Гасло "Повернути Америку до роботи" було одним із провідних у другий день роботи Конвенції Республіканської парті США у липні 2016-го року

Як зауважив Чені за два роки подібне до цього гасло, а саме "Повернути Америку до роботи" стало одним із провідних у другий день роботи Конвенції Республіканської парті США у липні 2016-го року. Пол Манафорт очолював виборчий штаб Трампа на час проведення Конвенції. Не відомо, чи є подібність гасел більше ніж збігом.

Тед Дівайн, як відзначає The Washington Post, працював у команді Пола Манафорта над виборчою кампанією Віктора Януковича у 2010-му році.

Зараз він співпрацює з розслідуванням незалежного прокурора США Роберта Мюллера щодо втручання Росії у політичні процеси США і, як повідомляє The Washington Post, буде свідчити у суді проти Манафорта.

Президент США Трамп сприймає розслідування Мюллера, як націлене на дискредитацію його перемоги на виборах і назвиває його "полюванням на відьом"

Розслідування Мюллера серед іншого з'ясовує, чи мала місце змова між урядом Росїі та штабом Дональда Трампа під час виборів 2016-го року. Раніше американська розвідка дійшла висновку, що Росія втрутилась у вибори на боці Трампа, але лишається відкритим питання, чи здійснювалося це втручання з відома Трампа.

Американські слідчі не дійшли висновку, що втручання Росії вплинуло на результати виборів у США. Сам президент США Трамп сприймає розслідування Мюллера, як націлене на дискредитацію його перемоги на виборах і назвиває його "полюванням на відьом".

Прихильники президента ставлять під сумнів законність самого розслідування Мюллера і вважають, що воно було ініційоване на основі політично вмотивованих документів створених на замовлення Демократичної партії. Також раніше у США стало відомо про ворожість щодо Трампа низки впливових агентів ФБР, які брали участь у розслідуванні Мюллера.

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