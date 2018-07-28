Унікальні фото Манафорта з Януковичем, які Манафорт хотів приховати від присяжних

Пол Манафорт хоче, щоб суддя у США, який займається його справою, не дозволив присяжним побачити 51 елемент доказової бази, яка деталізує його політичну роботу в Україні.

Адвокати Манафорта заявили в судовому поданні у четвер, що експонати – всього 474 сторінки, в тому числі фотографії – є «невідповідними, упередженими та такими, які невиправдано забирають час, доказами», повідомляє Bloomberg.

Як це не парадоксально, в поданні оприлюднювалися експонати, які Манафорт хоче приховати.

Серед речових доказів, які спеціальний прокурор Мюллер хоче використати, – три фотографії Януковича на фотосесії під час створення реклами.

Прокурор зазначив, що всі спірні експонати допоможуть присяжним зрозуміти характер роботи Манафорта в Україні.

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