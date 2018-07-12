Маккейн: "Путін не друг і не просто конкурент Америки, він - ворог". Сенатор закликав Трампа рішуче протистояти Путіну

В своїй заяві, опублікованій NBC News cенатор-республіканець Джон Маккейн закликав Трампа до рішучості у переговорах з Путіним протягом саміту, який має відбутись 16 липня в Гельсінкі.

"Тепер очі всіх прикуті до Гельсінкі, де президент Трамп планує зустрітись з Путіним.

Він (Путін) вирішив провести вторгнення до України та анексувати Крим. Він вирішив допомогти режиму Асада вчиняти вбивства сирійців. Він вирішив атакувати американські вибори і шкодити демократичним установам у всьому світові і всередині Росії.

Президент має подолати свою тенденцію виказувати таку пошану супротивникам Америки, яку потрібно зберігати для наших союзників. Він має показати, що він може бути сильним і рішучим з Путіним – не лише задля себе, але і для того, щоб продемонструвати готовність захищати Америку і наші спільні цінності проти тих, хто їм загрожує", - йдеться в заяві сенатора.

Маккейн наголосив, що саме дії Путіна призвели до погіршення відносин США та Росії.

"Путін не друг і не просто конкурент Америки, він – ворог і не тому, що ми так хочемо, а тому, що він зробив такий вибір. Він вирішив провести вторгнення до України та анексувати Крим. Він вирішив допомогти режиму Асада вчиняти вбивства сирійців. Він вирішив атакувати американські вибори і шкодити демократичним установам у всьому світові і всередині Росії. Президент Трамп має притягнути Путіна до відповідальності за його дії під час засідання в Гельсінкі. Неспроможність це зробити стане серйозним аргументом проти його керівництва лідерською роллю Америки в світі", - йдеться в заяві сенатора.

Маккейн також розкритикував те, як Трамп провів переговори на саміті НАТО в Брюсселі.

"Дії президента Трампа на саміті НАТО в Брюсселі розчаровували, але, зрештою, не здивували", - йдеться в заяві сенатора, опублікованій NBC.

Маккейн переконаний, що той факт, що Трамп, все ж підписав спільну декларацію Альянсу є заслугою терплячої позиції союзників США.

"Американці і їх Конгрес все ще вірять в трансатлантичний альянс і НАТО, і, очевидно, наші союзники все ще в нас вірять, - наголосив сенатор. - Те, що президент Трамп підписав Декларацію саміту в Брюсселі і, зрештою, висловив віру у майбутнє альянсу свідчить про терплячість, стриманість та відданість наших партнерів по НАТО", - наголосив сенатор.

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