Через статтю в Kyiv Post, Манафорт отримав попередження судді

Суддя американського суду вказала колишньому голові передвиборчої кампанії Трампа Полу Манафорту перестати спілкуватись з пресою, якщо це може вплинути на результати судового розгляду.

Вона попередила, що не буде миритись з такими речами, як публікація статті, проект якої писав Манафорт.

Предметом попередження стала опублікована в Kyiv Post стаття за авторством колишнього речника Міністерства закордонних справ України Олега Волошина минулого тижня. Волошин працював в МЗС а 2010-2012 роках в службі міністра Костянтиа Грищенка за часів президента Януковича, йдеться на сайті Kyiv Post у передмові до відповідної статті.

Попередження судді було видане після того, як слідчі спеціального прокурора Мюллера встановили, що Манафорт займався редагуванням статті, опублікованій у Kyiv Post, повідомляє АР. Стаття стосувалась консультаційної роботи Манафорта в Україні. Саме ця його діяльність є в центрі відкритої проти нього справи.

Все ж, суддя погодилась розглянути можливість пом'якшення умов досудового утримання Манафорта, зокрема, надання дозволу на подорожі та зміни у вимогах щодо застави.

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