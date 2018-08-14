Суд над Манафортом у США переходить на наступний етап - слово за адвокатами

У вівторок 14 серпня починається новий етап судового процесу над Полом Манафортом, колишнім радником українського президента Віктора Януковича і колишнім головою виборчого штабу президента США Дональда Трампа.

Обвинувачі завершили у понеділок виклад своїх аргументів та допити понад двадцяти свідків.

Суд над Манафортом - 10-ий день засідання. Відео

Тепер слово за адвокатами Манафорта, які мають оголосити, чи використовуватимуть своїх свідків.

Також стане відомо, чи буде виступати на свій захист сам підсудний.

Упродовж 10 днів представники прокуратури, використовуючи свідчення, зокрема колишнього бізнес партнера Манафорта, Ріка Ґейтса, доводили, що він приховував іноземні банківські рахунки, ухилявся від сплати податків і подавав неправдиву інформацію для отримання банківських кредитів.

На суді пролунало, що Пол Манафорт, співпрацюючи з Партією регіонів України, та у якості радника Віктора Януковича упродовж 2010-2014 років, отримав близько 60 мільйонів доларів і приховав принаймні 16 мільйонів від оподаткування у США.

Цей процес - перше судове випробування роботи спеціальної прокуратури, очолюваної Робертом Мюллером, яка розслідує звинувачення про втручання Росії у президентські вибори у США 2016 року.

Обвинувачення, які пролунали на суді у місті Александрія штату Вірджинія, не стосуються американських виборів, але Манафорта незабаром очікує ще один процес у столиці - Вашингтоні за звинуваченнями про відмивання грошей і в тому, що він не зареєструвався як лобіст іноземних інтересів у США.

Президент Дональд Трамп дистанціював себе від Манафорта і неодноразово виявляв гостре невдоволення слідством Мюллера, називаючи його “полюванням на відьом”.

Адвокати Манафорта зосередилися на тому, що головний свідок прокуратури, Рік Ґейтс - брехун і шахрай, який був змушений визнати на процесі багато власних проступків.

Після того як захисники підсудного використають свій час, 12 членів жюрі присяжних повинні будуть вирішити, чи винен Пол Манафорт щодо кожного з 18 пунктів обвинувачення.

У разі визнання винним Манафорту загрожує до 10 років в’язниці, але остаточне рішення буде за суддею Ті. Ес. Еллісом, який раніше підкреслив, що в Америці людей не карають лише за те, що вони мають багато грошей.

Спостерігачі за процесом припускають, що адвокати доводитимуть невинуватість Пола Манафорта в умисному порушенні законів і покладатимуть провини на його оточення та особливо на партнера Ріка Ґейтса.

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