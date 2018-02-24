Нове звинувачення проти Манафорта – він платив колишнім європейським політикам

У новому звинуваченні, яке спеціальний прокурор Робер Мюллер висунув колишньому керівникові виборчої кампанії Дональда Трампа, говориться, що Манафорт таємно платив європейським політикам у 2012 і 2013 роках за лобіювання проросійського уряду України, пише інформаційне агентство Reuters.

У документі говориться, що Манафорт переслав неназваним європейським політикам понад два мільйони євро.

Манафорт створив так звану «Габсбурзьку групу» із колишніх політиків для того, щоб воно виглядало, що вони дають незалежну оцінку діям українського уряду.

Групою керував, як сказано, колишній європейський канцлер, якого у звинуваченні називається «Іноземний політик А», що діяв у співпраці з Манафортом.

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