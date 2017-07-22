Чи співпрацюватиме Манафорт з американськими слідчими у справі Росії?

Американські слідчі, які розглядають звинувачення екс-керівника передвиборчої кампанії президента Трампа Пола Манафорта у відмиванні грошей, сподіваються переконати його співпрацювати з ними у розслідуванні можливої змови між штабом Трампа і Росією.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters з посиланням на два джерела, які прямо обізнані з слідством.

Між 2006 і 20013 роками, Манафорт купив три маєтки у Нью-Йорку, включно з одним у вежі Трампа (Trump Tower) на Мангаттені. Він заплатив за них готівкою, і відтак взяв на них іпотечні кредити. Колишній чиновник правоохоронних органів США сказав, що це тактика, яку часто використовують як засіб приховування джерел коштів, отриманих незаконно. Інформаційне агентство не має жодних незалежних доказів, що Манафорт це зробив.

Джерела також не сказали, чи генпрокурор Роберт Мюллер виявив будь-які докази, щоб висунути офіційні звинувачення проти Манафорта у відмиванні грошей, але вони зазначили, що, слідчі вважають це критично важливим, щоб заручитися його повною співпрацею у їхньому розслідуванні ймовірних зв’язків штабу Трампа з Росією.

«Якщо команда Мюллера може погрозити Манафорту кримінальними звинуваченнями, вони можуть використати це як важіль, щоб переконати його співпрацювати», - заявило одне з джерел.

За словами речника Манафорта Джейсона Малоні: - «Пол Манафорт не йде на співпрацю. Знову, немає жодної правди у дезінформації, яку поширюють анонімні джерела і люди, що зливають інформацію».

Манафорта вважають ключовою особою в розслідуванні з уваги на його важливу роль у передвиборчій кампанії і його участь у зустрічі у червні минулого року, на якій також були пристні син президента Дональд Трамп-молодший, з’ять Джаред Кушнер і російська юристка Наталія Весельницька.

Зустріч скликано після того, як Весельницька запропонувала надати компрометуючу інформацію про кандидатку в президенти від Демократичної партії Гілларі Клінтон.

У п’ятницю команда Мюллера попросила Білий дім зберегти всю комунікацію про цю зустріч. Мюллер розглядає всі зв’язки між російськими чиновниками і соратниками Трампа під час і після президентських виборів 8 листопада у рамках ширшого розслідування справи чи Росія намагалася допомогти Трампу виграти вибори.

Манафорт став керівником передвиборчої кампанії Трампа у червні 2016 року, проте був змушений піти у відставку два місяці пізніше, коли почали надходити повідомлення про його бізнес-відносини з підтримуваним Кремлем колишнім президентом України Віктором Януковичем.

Манафорт працював консультантом для проросійської партії в Україні та допоміг у підтримці Януковича. Як повідомляє видання The New York Times, Манафорт мав заборгованість в $17 млн перед російським олігархом Олегом Дерипаскою і колишнім депутатом Партії регіонів Іваном Фурсіним. Про це свідчать отримані газетою фінансові звіти Кіпрського банку, де Манафорт мав рахунки протягом кількох років.

Федеральний суддя США Пріт Бгарара розслідував справу стосовно нерухомого майна Манафорта, коли у березні його звільнив з посади президент Дональд Трамп. Розслідування перебрав спецпрокурор Роберт Мюллер.

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