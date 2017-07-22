Трамп розповідає про право на помилування та критикує спецпрокурора за розслідування щодо Росії

Президент США Дональд Трамп поскаржився в суботу у Twitter на спецпрокурора, який розслідує можливі зв'язки між його кампанією в 2016 році та Росією, одночасно наполягаючи на тому, що він як президент має «повну силу помилувати».

Трамп, який переміг демократку Гілларі Клінтон у минулорічних президентських виборах, але продовжує використовувати її як антагоніста, запитав, чому його міністр юстиції Джефф Сешнс та спецпрокурор Роберт Мюллер не проводять розслідування щодо колишнього директора ФБР Джеймса Комі або Клінтон за її поводження з електронними листами на посаді державного секретаря.

«Так багато людей запитують, чому міінстр юстиції або спецпрокурор не дивляться на численні злочини Гілларі Клінтон або Комі, 33 000 електронних листів видалені...», – написав Трамп у Twitter.

«Мій син Дональд відкрито дав свої електронні листи засобам масової інформації та владі, тоді як безчесна Гілларі Клінтон знищила (та промила) свої 33 000 електронних листів!»

Федеральне бюро розслідувань вирішило минулого року не рекомендувати кримінальну відповідальність проти Клінтон за її поводження з електронними листами. Трамп звільнив Комі в травні.

Юридичний комітет Сенату Сполучених Штатів у п'ятницю заявив, що старший син Трампа, Дональд Трамп-молодший, та колишній менеджер кампанії Трампа Пол Манафорт погодилися провести переговори щодо того, чи брати участь у допиті колегії, яка проводить розслідуванні щодо Росії.

Видання Washington Post повідомило в четвер про те, що Трамп запитував про його повноваження надавати помилування помічникам, членам сім'ї та, можливо, йому самому, у той час, як розширюється розслідування Мюллера.

Трамп називав свою силу робити помилування у серії твітів у суботу, у яких увага була зосереджена на просочуванні інформації до засобів масової інформації.

«Хоча всі погоджуються з тим, що президент США має повну силу помилувати, чому думати про це, коли єдиний злочин на сьогоднішній день є ЗЛИВИ проти нас. ФЕЙКОВІ НОВИНИ», – написав він.

Вчені порушили питання про обсяг правового повноваження президента про надання помилувань. Якщо коли-небудь у майбутньому Трамп помилував би самого себе, Верховний суд США, можливо, повинен був би прийняти рішення щодо конституційності, деякі з них роздумували.

Трамп вирушив у суботу вранці в коротку поїздку до Норфолка, штат Вірджинія, де очолив церемонію офіційного введення в стрій ВМС США новітнього авіаносця USS Gerald R. Ford, вартістю 12,9 мільярда доларів.

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