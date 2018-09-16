Чи може Трамп все ще помилувати Манафорта?

Якщо Пол Манафорт співпрацюватиме із розслідуванням Роберта Мюллера щодо російського втручання у вибори-2016, але не вплутуватиме туди Дональда Трампа, президент "майже напевно" його помилує.

Про можливу долю колишнього керівника виборчої кампанії Трампа і лоббіста Віктора Януковича та Партії регіонів, розмірковує CNN.

Протягом судового процесу над Манафортом у місті Александрія, штат Вірджинія, президент США висловлював до цього своє поблажливе ставлення і заявляв, що відчуває повагу до "хороброго чоловіка" Пола Манафорта, а розслідування, яке вилилося у звинувачення проти нього, назвав "полюванням на відьом".

"Дуже співчуваю Полу Манафорту та його прекрасній родині. Наше "правосуддя", серед іншого, відкопало справу 12-річної давнини, надзвичайно натиснуло на нього, але на відміну від Майкла Коена, він не "зламався" - відмовився робити вигадки, щоб отримати "поблажки" від прокурорів. Надзвичайна повага до хороброго чоловіка!", - писав Трамп у Twitter наприкінці серпня.

Водночас, пише CNN, під час судового розгляду у Вірджинії, прокурори не виявили жодних злочинів Манафорта, які б особисто були пов'язані із главою Білого дому. І висновки спецпрокурора Мюллера теж можуть не мати жодних прямих обвинувачень проти Трампа.

На те, що Манафорт залишається вірний Трампові, може вказувати й той факт, що він визнав свою провину до того, як кульмінації досягне кампанія на проміжні вибори до Конгресу. Таким чином, він допоміг республіканцям уникнути негативного розголосу через можливі нові "гучні заголовки" у пресі.

Однак, підсумовує оглядач, Манафорту зараз 69, і для нього 10 років за гратами можуть обернутись довічним ув'язненням. Тож якщо Мюллер все ж розіграє свою карту "тюремну" карту й пригрозить лоббісту реальним терміном у в'язниці, лояльність Манафорта Трампові може легко зникнути.

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