Манафорту доведеться відповісти слідчим, чому республіканці передумали озброювати Україну у 2016-му - ЗМІ

Спеціальний прокурор США Роберт Мюллер, який очолює розслідування щодо втручання Росії у політичні процеси у США, тепер має нагоду допитати одну з ключових фігур виборчої кампанії Трампа Пола Манафорта, який тривалий час уникав співпраці із слідством. Про це пише видання Bloomberg і подає свою версію того, що може найбільше цікавити спецпрокурора.

Манафорт визнав свою провину у п'ятницю і погодився співпрацювати з розслідуванням. Він зобов’язався відповідати на запитання прокурорів, передавати будь-які документи, що стосуються справи, свідчити на будь-яких засіданнях суду та навіть брати участь у заходах під прикриттям.

Зустріч у "Вежі Трампа"

Чи не найважливішим питанням Мюллера для Манафорта є те, що відбулося 9 червня 2016 року на зустрічі у вежі Трампа з російським адвокатом та народженим у Росії лобістом, зазначає видання.

Мюллер допитує інших свідків про те, що вони знали про зустріч, під час якої була обіцяна інформація, що могла нашкодити кандидатці в президенти від демократів Гілларі Клінтон. Найстарший син Трампа, Дональд-молодший, організував зустріч і запросив зятя Трампа Джареда Кушнера та Манафорта.

Зустріч викликає інтерес Мюллера тому, що це може бути точка дотику між кампанією Трампа та пов'язаними з Кремлем партнерами, навіть коли Росія активізувала свої зусилля, щоб втрутитися у вибори 2016 року.

Манафорт ніколи не говорив публічно про те, що відбулося під час зустрічі. Трамп-молодший і Кушнер засвідчили Конгресу, що зустріч не дала ніякої користі і що жодної шкідливої інформації не було поширено.

Платформа республіканської партії щодо України

Манафорт також може бути джерелом інформації про зміну позиції республіканської партії щодо України, зроблену на Національному з’їзді республіканської партії в липні 2016 року, коли Манафорт очолював зусилля кампанії, щоб забезпечити номінацію.

Мюллер допитав свідків про те, як проросійська поправка була зроблена у платформі партії під час з’їзду. В оригіналі пропонувалося, що партія зобов'язується відправити «летальну» зброю, щоб озброїти українців, які борються за відбиття російської агресії. Ця мова була пом'якшена на офіційній платформі: «надавати належну допомогу» Україні.

Манафорт заробив більше 60 мільйонів доларів, працюючи консультантом в Україні для проросійських політиків до того, як розпочати роботу в кампанії Трампа, за даними суду.

Російські олігархи

Манафорт провів десятиріччя, працюючи на проросійські політичні сили в Україні.

Манафорт вів справи з російським олігархом Олегом Дерипаскою, який буцімто має тісні зв'язки з російським президентом Володимиром Путіним. Голова кампанії запропонував приватно провести брифінг Дерипасці в 2016 році та намагався передати цю пропозицію через посередника – російсько-українського політичного працівника Костянтина Килимника, який, як вважають, має зв'язки з російською розвідкою. Мюллер додав Килимника до заміни обвинувального висновку Манафорту в червні.

Перешкоджання правосуддю

Вважається, що Мюллер розглядає, чи порушив Трамп закон, перешкоджаючи розслідуванню Міністерства юстиції щодо зв'язків його кампанії з росіянами, та чи ці зв'язки порушували закони США.

Деякі епізоди, які розслідує спецпрокурор, мали місце вже під час президентства Трампа, після того, як Манафорт пішов. Але Мюллер може мати деякі запитання про те, як члени родини Трампа і чиновники кампанії відповіли на розкриття зустрічі з росіянами у вежі Трампа.

Мюллер також може хотіти запитати Манафорта про те, чи президент або його помічники намагалися добитися мовчанки в обмін на можливе помилування президента або заміну покарання.

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