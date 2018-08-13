Я ще не бачив більшої жадібності, брехні та маніпуляцій, ніж у справі Манафорта – екс-прокурор США

Колишній федеральний прокурор США заявив, що ще ніколи не бачив "більшої жадібності, брехні та маніпуляцій", ніж у справі з ухиляння податків колишнього голови компанії Дональда Трампа Пола Манафорта.

Джин Россі, який пропрацював майже три десятиріччя в міністерстві юстиції США заявив виступаючи в телевізійній передачі MSNBC “Morning Joe” понеділок, що справа Манафорта була "неймовірною", повідомляє The Hill.

"Я ніколи не бачив більшої жадібності, брехні та маніпуляцій в судовому розгляді справи про податки, ніж у цій, - сказав Россі. – За шкалою від 1 до 10 - 13. За брехню – 11, за маніпуляції – 12. Це неймовірно".

Колишній прокурор схвально оцінив роботу прокурорів з головним свідком обвинувачення Ріком Ґейтсом.

"Я вважаю, прямий допит Ріка Ґейтса прокурорм був видатним – видатним, - сказав Россі, – він підтвердив всю теорію висунуту урядом, в якій вони намагались переконати присяжних".

В свідченнях минулого тижня Ґейтс під присягою заявив, що допомагав Манафорту подавати підроблені податкові документи і приховувати наявність рахунків за кордоном.

"Чи Ви вчиняли злочини з Манафортом?" – запитав прокурор Ґрег Андрес.

"Так", - відповів Ґейтс.

Очікувалось, що прокурори завершать допит свідків обвинувачення у п'ятницю, однак, суддя оголосив ряд перерв для зустрічі з юристами обох сторін, що затягнуло розгляд справи.

В центрі судового розгляду справи проти Манафорта минулого тижня були звинувачення висунуті проти Манафорта в ухилянні від оподаткування, банківському шахрайстві та приховуванні наявності рахунків в іноземних банках. Ґейтс, який раніше виступав повіреним у справі Манафорта, у лютому уклав угоду зі слідством, яка включала і надання свідчень проти Манафорта.

Ґейтса називають "зірковим свідком" сторони звинувачення.

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