Втративши гроші від Януковича, Манафорт хотів використати посаду у Трампа, щоб збагатитись - WP

Пропозиція Манафорта допомогти в організації зібрання Республіканської партії, надіслана політичній кампанії Трампа в березні 2016 року була сприйнята позтивно, пише The Washington Post.

Досвідчений політичний консультант та лобіст, який вів розкішний спосіб життя, викликався працювати без оплати. Манафорт отримав позитивну відповідь, а згодом і посаду голови виборчого штабу Трампа.

Ніхто серед наближених до Трампа не знав, що на той час Манафорт відчайдушно намагався врятувати власний бізнес. Тепер, за повідомленням WP, деякі члени команди Трампа погоджуються, що Манафорт міг прагнути використати посаду в виборчій кампанії Трампа задля власного збагачення.

Манафорт знав, що його бізнес в небезпеці задовго до того, як запропонував свої послуги Трампу. Його найбільш вигідний клієнт – Віктор Янукович, колишній президент України, був у вигнанні. Витрати Манафорта швидко обігнали доходи.

Він був винен податки на майно, виплати за дизайн житла, виплати на страхування та мав борги за кредитними картками і, на додачу – більше мільйона доларів боргів за федеральними податками. В той же час він безуспішно намагався отримати кредити від банків.

Через менш ніж два тижні після призначення на посаду в політичній кампанії Трампа, Манафорт надіслав листа до свого офісу в Києві на ім’я Килимника – особи, за повідоленнями, пов’язаної з російським олігархом Дерипаскою та російською розвідкою. «Сподіваюсь, ви показали нашим друзям статті про мене, так?», - запитав Манафорт стосовно повідомлень в пресі про його призначення на впливову посаду. «Абсолютно, - відповів Килимник, - кожну статтю».

Незважаючи на ряд невдалих спроб, зрештою, Манафорт отримав 16 мільйонів доларів позики від банкіра в Federal Savings Bank, який, за повідомленнями, прагнув отримати роботу в адміністрації Трампа. Про це йшлось під час судового засідання в п’ятницю, повідомляє WP.

19 серпня Трамп замінив Манафорта на посаді. Рішення було прийняте, коли почали з’являтись повідомлення що ФБР разом з антикорупційними установами України отримало доступ до «таємних записів» за якими Манафорту сплатили 12,7 мільйона доларів від партії Яуковича в 2007-2012 роках.

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