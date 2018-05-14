Волкер прибуває на Донбас. Очікування

Спеціальний представник США Курт Волкер прибуває сьогодні в Україну. "Голос Америки" супроводжує його в поїздці. Голова Української служби «Голосу Америки» Мирослава Ґонґадзе відповіла на основні запитання, що виникають напередодні його візиту до України.

Які очікування в Києві щодо візиту Курта Волкера ?

Курт Волкер на сьогодні став мостом між Києвом, Вашингтоном,Європою та Москвою. Як спеціальний представник він не є співробітником Державного Департаменту але має близькі робочі стосунки з теперішнім Державним Секретарем США Майком Помпео. Їх пов'язує спільна робота, зокрема, у Конгресі.

Також Курт Волкер користується довірою в адміністрації. Водночас, його незалежний статус дає йому можливість більш відверто говорити і висловлювати позиції. На сьогодні, за інформацією джерел, його мандат, можливо, продовжили ще на рік .

Різні політичні групи та сили в Україні мають дещо відмінні очікування від його роботи. Якщо представники влади хотіли б його підтримки заявленого курсу політики, то поміркована опозиція та молоді реформатори, хотіли б більшого тиску на владу у проведенні обіцяних реформ.

Які головні завдання він ставить перед собою цього разу?

До цього часу Курт Волкер був сфокусований на намаганні знайти шлях реалізувати ідею міжнародної місії на Донбасі та на спробі примусити Росію вивести свої війська з Донбасу. Як стало відомо, він відвідає постраждалі регіони Донбасу і разом з послом США в Україні та представником Агентства США з міжнародного розвитку оголосить про надання додаткової допомоги США.

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) планує надати Україні 125 мільйонів доларів для Донбасу і навколишніх територій, «які відчули на собі вплив російської агресії», повідомила прес-служба організації у Facebook.

"Голос Америки" має нагоду з перших рук розповідати про його роботу в Україні.

Чого Київ взагалі очікує від США і взаємин?

Очевидно, Київ очікує підтримки - фінансової та військової. Зрозуміло, що для цього українська влада повинна виконати взяті на себе зобов'язання щодо боротьби з корупцією та поточних реформ .

Як ми знаємо, МВФ виставив конкретні вимоги для надання чергового траншу кредиту- а саме створення системи антикорупційних судів, початок процесу земельної реформи , нормалізація газових тарифів. Без зеленого світла США, що підтвердить виконання цих кроків Києвом, навряд чи варто сподіватись на надання коштів.

Вашингтон вимагає від Києва і керівництва України, одного - виконати свої зобов'язання дані після революції, у протилежному випадку Київ може втратити підтримку Вашингтона. А в умовах слабкої Європи , яка досі не усвідомлює до кінця загрози з боку Росії, залишитись один на один з агресором.

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