Трамп тепло привітав звільнених американців і сказав коли розкриє деталі саміту з КНДР

В третій ночі за Вашингтоном, Трамп та його дружина Меланія прибули до аеропорту військової бази Ендрюс, щоб привітати трьох американців, звільнених з ув'язнення в Північній Кореї.

Трамп пожартував зі ЗМІ: "гадаю, ви подолали телевізійний рейтинг всіх часів для третьої ночі".

Трамп та його дружина Меланія зайшли на борт літака приблизно на п’ять хвилин, перед тим, як троє колишній в’язнів вийшли з літака, потиснули руки з президентом і привітали ЗМІ та військових.

Трамп подякував лідеру Північної Кореї Ким Чен Ину за звільнення громадян США.

"Чесно, ми не думали, що так станеться, але це сталось", - сказав Трамп. - Ми починаємо спочатку. Чудово, що він не зволікаючи відпустив хлопців", - додав Трамп.

Президент також з оптимізмом відгукнувся про запланований двосторонній саміт. Трамп сказав, що він переконаний, що Ким хоче вивести Північну Корею "у реальний світ" і висловив сподівання на значний прорив протягом запланованої зустрічі, яка буде першою зустріччю діючого американського президента з лідером Північної Кореї.

"Гадаю, ми маємо гарну нагоду зробити щось важливе, - сказав Трамп. – Моїм найбільш почесним досягненням буде – і це частина цього – коли ми денуклеаризуємо Корейський півострів".

Трамп сказав, що саміт між ним та Кимом відбудеться через декілька тижнів і через три дні будуть оголошені деталі.

Місце проведення саміту ще не відоме, однак, американський посадовець на умовах анонімності сказав Reuters, що найімовірнішим місцем проведення наразі вважається Сингапур, після того, як Трамп відкинув можливість проведення саміту в укріпленій демілітаризованій зоні між Північною і Південною Кореями.

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