Маккейн відповів на російські загрози пропозицією нових санкцій

Група сенаторів від обох партій в четвер оголосила новий законопроект, який, за їх словами, посилить тиск на Росію у відповідь на втручання Москви в американські вибори, її дії в Сирії та анексію в Криму.

"Наша розвідка постійно попереджала, що Путін продовжує втручатись у наші вибори та сіяти хаос. Ці атаки зростатимуть до того, як його не змусять відповісти за них. Разом із колегами я представив нові санкції, щоб втримати російську агресію та захистити нашу демократію", – написав сенатор Маккейн у пості в Twitter.

Разом із колегами я представив нові санкції, щоб втримати російську агресію та захистити нашу демократію, - заявив Маккейн​

За словами сенатора-демократа Боба Менендеса, йдеться про новий крок, мета якого – змусити Путіна зрозуміти, що "США більше не терпітимуть його поведінки".

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що діючі санкції не змусли Росію не втручатись у майбутні проміжні вибори 2018 року. "Наша мета – змінити статус-кво і ввести нищівні санкції та інші заходи проти Росії та Путіна допоки він не зупинить втручатись у виборчі процеси в США, здійснювати кібератаки проти американської інфраструктури, та не вийде з території України і не сіятиме хаос у Сирії", - відзначає Грем.

Новий пакет санкцій проти Росії містить обмеження транзакцій, пов'язаних з російським державним боргом, енергетичною сферою, імпортом урану, а також санкції по відношенню до російських політиків і олігархів.

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