Цитати друга Маккейна, які Україна ніколи не забуде

Весь світ прощається з американським героєм та неофіційним послом США у світі Джоном Маккейном. Сенатор-республіканець пішов із життя на 82-му році після тривалої боротьби з раковою пухлиною мозку. У п’ятницю його родина повідомили, що він припиняє лікування. На другий день він помер у колі родини у себе вдома у місті Седона, штат Аризона.

«Сенатор Джон Сідні Маккейн ІІІ помер о 16:28 25 серпня. Його дружина Сідні та їхня родина були із сенатором, коли він покинув нас. До моменту смерті він служив Сполученим Штатам Америки віддано впродовж 60 років», – йдеться в заяві офісу Маккейна.

Українці одразу відреагували на новину про смерть «друга України» у соц-мережах, адже сенатор був її непохитним сторонником багато років. Він неодноразово виступав за демократію, мир та свободу для українського народу з початку зародження Євромайдану. Він до останніх днів працював зокрема над посиленням санкцій проти Росії та відіграв значну роль у наданні Україні летальної зброї. Ось декілька найвпливовіших промов Маккейна, що стали визначними для української історії:

Про використання насильства проти мирних демонстрантів на Майдані:

"Якщо уряд України вважає, що брутальна сила і політика залякування допоможуть йому вийти з поточної кризи, то, він глибоко помиляється. Все більше і більше українців демонструють, що вони вже не бояться. Ці мужні чоловіки і жінки повинні знати, що вони не одні. Їхні друзі в усьому світі солідарні з ними. Ми будемо привертати увагу світової громадськості до боротьби України за свободу, справедливість і можливості, і ми вимагатимемо наслідків за будь-які злочини, скоєні проти українців, які мирно користуються своїми основними правами людини"

Про його любов до України та людей Майдану:

Про посилення санкцій проти Росії:

"Я вітаю рішення президента Трампа підписати законопроект, який вводить нові санкції проти Росії, Ірану та Північної Кореї...Хоча народ Америки справді сподівається на кращі стосунки з Росією, - додав сенатор Маккей, - насправді цей закон є виявом їх наполягання на тому, щоб режим Путіна сплатив реальну ціну за напади на нашу демократію, порушення прав людини, окупацію Криму та дестабілізацію України." ​

Про захоплення наступ на Дебальцевого російськими сепаратистами:

“Українці мають волю, щоб опиратись агресії і не просять нікого воювати за них. Вони лише просять захисників демократії дати їм засоби для протистояння наступу диктатора. Ганьба нам за те, що підвели їх​"

Про надання Україні летальної зброї:

Про підтримку України у боротьбі з російською агресією:

​

Про мужність українського політв'язня Надії Савченко та боротьбу за її визволення:

Джона Маккейна поховають в Аннаполісі, прощальні церемонії також відбудуться в Вашингтоні та Аризоні. Планується, що на похоронах буде присутній віце-президент США Майк Пенс, але не президент Дональд Трамп. Раніше повідомлялось, що на прощальній церемонії у Вашингтонському Національному соборі промови виголосять екс-президенти США Барак Обама і Джордж Буш-молодший.

Дивіться також: Джон Маккейн поділився головними побажаннями зі світом у своїй книзі мемуарів «Невгамовна хвиля». Відео