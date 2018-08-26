Цитати друга Маккейна, які Україна ніколи не забуде

Весь світ прощається з американським героєм та неофіційним послом США у світі Джоном Маккейном. Сенатор-республіканець пішов із життя на 82-му році після тривалої боротьби з раковою пухлиною мозку. У п’ятницю його родина повідомили, що він припиняє лікування. На другий день він помер у колі родини у себе вдома у місті Седона, штат Аризона.
«Сенатор Джон Сідні Маккейн ІІІ помер о 16:28 25 серпня. Його дружина Сідні та їхня родина були із сенатором, коли він покинув нас. До моменту смерті він служив Сполученим Штатам Америки віддано впродовж 60 років», – йдеться в заяві офісу Маккейна.
Українці одразу відреагували на новину про смерть «друга України» у соц-мережах, адже сенатор був її непохитним сторонником багато років. Він неодноразово виступав за демократію, мир та свободу для українського народу з початку зародження Євромайдану. Він до останніх днів працював зокрема над посиленням санкцій проти Росії та відіграв значну роль у наданні Україні летальної зброї. Ось декілька найвпливовіших промов Маккейна, що стали визначними для української історії:
Про використання насильства проти мирних демонстрантів на Майдані:
"Якщо уряд України вважає, що брутальна сила і політика залякування допоможуть йому вийти з поточної кризи, то, він глибоко помиляється. Все більше і більше українців демонструють, що вони вже не бояться. Ці мужні чоловіки і жінки повинні знати, що вони не одні. Їхні друзі в усьому світі солідарні з ними. Ми будемо привертати увагу світової громадськості до боротьби України за свободу, справедливість і можливості, і ми вимагатимемо наслідків за будь-які злочини, скоєні проти українців, які мирно користуються своїми основними правами людини"
Про його любов до України та людей Майдану:
Про посилення санкцій проти Росії:
"Я вітаю рішення президента Трампа підписати законопроект, який вводить нові санкції проти Росії, Ірану та Північної Кореї...Хоча народ Америки справді сподівається на кращі стосунки з Росією, - додав сенатор Маккей, - насправді цей закон є виявом їх наполягання на тому, щоб режим Путіна сплатив реальну ціну за напади на нашу демократію, порушення прав людини, окупацію Криму та дестабілізацію України."
Про захоплення наступ на Дебальцевого російськими сепаратистами:
“Українці мають волю, щоб опиратись агресії і не просять нікого воювати за них. Вони лише просять захисників демократії дати їм засоби для протистояння наступу диктатора. Ганьба нам за те, що підвели їх"
Про надання Україні летальної зброї:
Про підтримку України у боротьбі з російською агресією:
Про мужність українського політв'язня Надії Савченко та боротьбу за її визволення:
Джона Маккейна поховають в Аннаполісі, прощальні церемонії також відбудуться в Вашингтоні та Аризоні. Планується, що на похоронах буде присутній віце-президент США Майк Пенс, але не президент Дональд Трамп. Раніше повідомлялось, що на прощальній церемонії у Вашингтонському Національному соборі промови виголосять екс-президенти США Барак Обама і Джордж Буш-молодший.
Дивіться також: Джон Маккейн поділився головними побажаннями зі світом у своїй книзі мемуарів «Невгамовна хвиля». Відео
Facebook Forum