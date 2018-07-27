Білий дім готовий підтримати оборонний бюджет, що передбачає виділення Україні летальної оборонної зброї

Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс висловила підтримку консолідованому проекту оборонного бюджету США, який у четвер ухвалила Палата представників Конгресу абсолютною більшістю голосів - 359 до 54.
Йдеться про консолідований проект закону про “Бюджет США на 2019 рік на потреби національної оборони”, що загалом передбачає 717 мільярдів доларів на оборону. Проект уже має підтримку у Сенаті, пише видання Politico, й може бути підтриманий сенаторами уже наступного тижня. Затим документ піде на підпис президента Дональда Трампа.
Одна зі статей документу дозволяє виділити Міністерству оборони США 250 мільйонів доларів для надання безпекової допомоги Україні. У цю суму закладено 50 мільйонів доларів на оборонні летальні види озброєнь, повідомляє посольство України у США.
Документ включає положення про продовження співпраці з Україною у питанні кібербезпеки, який передбачає допомогу Києву у посиленні власних спроможностей щодо захисту від кібератак.
Також у розділі про "посилення стримування російської агресії у Європі" йдться про посилену безпекову допомогу Україні та підтримку реформ оборонного сектору.
Проект бюджету-2019 закладає "розвиток і впровадження комплексної стратегії співробітництва у галузі безпеки, яка пояснює та визначає пріоритети підтримки союзників та партнерів у Європі, включаючи Естонію, Латвію, Литву, Польщу, Румунію, Болгарію, Україну, Молдову та Грузію; " і "вивчення можливості збільшити періодичність та масштаб проведення військових навчань НАТО у Чорному морі за участі України та Грузії".
Проект оборонного бюджету США на 2019 рік був консолідований між Сенатом і Палатою представників Конгресу в рекордні терміни. Він може стати першим із 1996 року оборонним бюджетом, ухваленим до початку нового фіскального року, що починається у США 1 жовтня.
Досягненню компромісу між верхньою і нижньою палатами американського парламенту активно сприяли республіканці, які наголошують на необхідності більшого залучення коштів в оборону після попередніх років скорочень витрат.
Виступаючи у четвер на обговоренні проекту, конгресмен-ресбуліканець Мек Торнберрі заявив, що бюджет допоможе відновити військову готовність і відкинути назад таких конкурентів, як Росія та Китай, й бути краще готовими дати супротивникам відповідь.
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