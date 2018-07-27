Білий дім готовий підтримати оборонний бюджет, що передбачає виділення Україні летальної оборонної зброї

Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс висловила підтримку консолідованому проекту оборонного бюджету США, який у четвер ухвалила Палата представників Конгресу абсолютною більшістю голосів - 359 до 54.

Йдеться про консолідований проект закону про “Бюджет США на 2019 рік на потреби національної оборони”, що загалом передбачає 717 мільярдів доларів на оборону. Проект уже має підтримку у Сенаті, пише видання Politico, й може бути підтриманий сенаторами уже наступного тижня. Затим документ піде на підпис президента Дональда Трампа.

Одна зі статей документу дозволяє виділити Міністерству оборони США 250 мільйонів доларів для надання безпекової допомоги Україні. У цю суму закладено 50 мільйонів доларів на оборонні летальні види озброєнь, повідомляє посольство України у США.

Документ включає положення про продовження співпраці з Україною у питанні кібербезпеки, який передбачає допомогу Києву у посиленні власних спроможностей щодо захисту від кібератак.