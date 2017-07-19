Успіх чи провал – півроку Дональда Трампа на посаді президента США

Рейтинг схвалення американцями роботи Дональда Трампа на посаді президента продовжує падати.

Нині його службою задоволені 42% виборців згідно з даними соціологічної компанії Rasmussen, і 39% - відповідно до інформації Gallop.

У четвер президент Трамп перетне символічну позначку – півроку в кріслі господаря Білого дому. Початок його президентства був чи не найбільш бурхливим в історії США. Нову адміністрацію безупинно супроводжують численні скандали, головний з яких – російський. І через це «медовий місяць» із пресою, як американці називають перші три місці у Білому домі кожного нового президента, так і не наступив.

Проте більшість його виборців сподіваються, що попри все це, Дональду Трампу таки вдасться виконати свою головну передвиборчу обіцянку – повернути Америці велич.

Шість місяців тому Дональд Трамп став 45-м президентом США, пообіцявши змінити країну.

«Час пустих балачок минув. Настав час дій», заявив президент Трамп у своїй інавгураційній промові, виголошеній 20 січня.

Кілька його перших указів кардинально розвернули вектор політики попередньої адміністрації та скасували частину урядових обмежень. Погляди Дональда Трампа викликали суперечки іще під час виборчої кампанії, тож уже на наступний день після інавгурації сотні тисяч його опонентів вийшли на протести.

«Трамп і Пенс мають піти!», - скандували мітингувальники.

Прибічники, натомість, залишалися лояльними Трампу.

За півроку з часу інавгурації рейтинги президента Трампа впали, і зараз становлять менше 40%.

«Рейтинг підтримки президента Трампа – історично низький як для новообраного глави. Зазвичай президенти мають щось на зразок «медового місяця», але в Трампа цього не було», - каже Кайл Кондік з Вірджинського університету.

Одну з головних виборчих обіцянок – вирішити міграційне питання – Трамп виконав лише частково. Наплив нелегальних мігрантів зменшився. Тимчасова заборона на в’їзд до країни громадян шести переважно мусульманських країн діє, але указ оскаржується у суді.

Протягом усього часу на посаді Дональда Трампа переслідує російський скандал. Штабу Трампа закидають співпрацю з Москвою під час виборів. Президент заперечує звинувачення й називає це «полюванням на відьом». Однак звільнення директора ФБР Джеймса Комі та щоразу нові подробиці про зустріч сина Трампа із росіянами заради компромату на Гілларі Клінтон – лише розпалюють багаття.

Сенатор-демократ Чак Шумер каже, що «ця інформація має покласти край заявам адміністрації та президента, що немає доказів того, що штаб Трампа прагнув змови».

Російське питання відвертає увагу від законодавчих ініціатив Трампа, але час усе змінити ще є - кажуть експерти.

Джон Фортьє з Двопартійного політичного центру вважає, що ще зарано ставити оцінку.

«Я думаю, шість місяців не достатньо, щоб судити про таке. На просування законів часто йде багато часу».

Висушити «вашингтонське болото», тобто побороти бюрократію, лише за півроку Дональду Трампу навряд чи вдалось. Дехто вважає, ці обіцянки навіть і не мали підґрунтя.

«Адміністрація Трампа все ще вважається новоспеченою. Ще є час змінити все на краще…чи гірше», - констатує Кайл Кондік з Вірджинського університету.

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