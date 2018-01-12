Посол США в Панамі пішов у відставку через незгоду з політикою Трампа

Посол США до Панами Джон Філі полишив свою посаду. Повідомлення про відставку надійшли під час скандалу навколо образливих висловів, які, за повідомленнями, сказав президента США Трампа стосовно деяких країн.

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Державний Департамент підтвердив відставку посла Джона Філі, зазначивши, що він "вирішив піти на пенсію через особисті причини, починаючи з 9 березня цього року".

За повідомленнями преси, посол США у Панамі в листі про відставку зазначив: "Коли я розпочинав дипломатичну кар’єру я підписав клятву чесно і без політики служити президенту та його адміністрації, навіть якщо я можу не погоджуватись з певною політикою". "В моїх інструкціях чітко зазначалось, що якщо я переконаний, що це неможливо, обов’язком честі для мене буде піти у відставку. Цей час настав".

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