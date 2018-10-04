Сенатор Мерфі наголосив на намаганнях Росії політично та економічно зруйнувати Україну

Військове стримування Росії є важливим, однак, тим засобом, який Росія найактивніше застосовує в просуванні свого впливу за кордоном, є дезінформація. Про це заявив сенатор США Крис Мерфі виступаючи на конференції аналітичного центру Atlantic Council, присвяченій боротьбі з дезінформацією.

Чи має сенс витрачати $4 мільярди на ініціативу військового запевнення – кампанію з посилення нашого військового кордону, якщо ми витрачаємо максимум $60 мільйонів на стримування основного засобу, яким Росія просувається вперед поза своїми кордонами – поширення дезінформації

Сенатор наголосив на недостатньості фінансування програм подолання дезінформації і протиставив чотири мільярди доларів, які США витрачають на військову ініціативу запевнення Європи, з 60 мільйонами доларів, які йдуть на боротьбу з пропагандою та дезінформацією.

"Ми щорічно витрачаємо майже чотири мільярди доларів на так звану "ініціативу запевнення Європи", що надзвичайно важливо – розміщувати американські сили разом з європейськими, щоб чітко дати Росії зрозуміти, що якщо вони наважаться перетнути кордон НАТО, ми будемо готові і тепер ми краще підготовані, ніж раніше. Однак, чи має сенс витрачати чотири мільярди доларів на ініціативу військового запевнення – кампанію з посилення нашого військового кордону, якщо ми витрачаємо максимум шістдесят мільйонів доларів на стримування основного засобу, яким Росія просувається вперед поза своїми кордонами – поширення дезінформації", - заявив сенатор виступаючи на конференції.

Мерфі наголосив, що намагання росіян економічно та політично зруйнувати Україну є не менш важливими, ніж військовий тиск.

Росіяни, зрештою, не хочуть, щоб їх збройні сили пройшли на Київ. Вони намагаються економічно та політично зруйнувати країну

Він пригадав зустріч з Петром Порошенком, під час візиту українського президента до Вашингтона на похорони сенатора Маккейна. Порошенко заявив, що росіяни тиснуть на українців, щоб ті, зрештою обрали на керівну роль політика, який би уклав угоду з росіянами

"Росіяни, зрештою, не хочуть, щоб їх збройні сили пройшли на Київ. Вони намагаються економічно та політично зруйнувати країну. Вони намагаються послабити цю країну, щоб в кінцевому підсумку виборці України прийняли рішення обрати когось на керівну посаду, хто укладе угоду з Росією", - згадав Мерфі слова Порошенка на зустрічі.

Російська пропаганда триває не перший рік, наголосив сенатор. Оцінити справжній масштаб російської пропаганди та дезінформації сенатору довелось під час подорожі на Балкани кілька років тому.

"Це був сигнал для мене стосовно нашої відсутності на полі, що стосується дезінформації та пропаганди на початку роботи адміністрації Обами. На той час Путін хотів домогтися більшої співпраці з Сербією. Весь Белград був увішаний білл-бордами з зображенням переплетених прапорів Сербії та Росії", - згадує сенатор.

"Спонсори цих білбордів не ховались – невеликими літерами на них було вказано, що кампанію сплачено "Газпромом", - наголосив Мерфі.

Сенатора вразило, що мільйони доларів витрачались на те, "щоб просто розповісти історію про те наскільки Сербія та Росі історично і культурно близькі".

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