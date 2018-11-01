Анґела Меркель можливо востаннє відвідує Україну в якості канцлера Німеччини

Німецький журнал Spiegel вважає, що візит Анґели Меркель до Києва 1 листопада може бути “прощальним”, оскільки вона нещодавно оголосила про відхід від влади.

Її урядова партія Християнсько-демократичний союз у грудні обере іншого лідера, хоча на посаді канцлера Меркель може залишатися ще до 2021 року.

Меркель відіграла провідну роль у координації відповіді Європи на російську агресію в Україні і в складі так званої “Нормандської четвірки” (керівників України, Німеччини, Франції та Росії) сприяла укладенню Мінських мирних угод.

Колишній французький президент Франсуа Олланд, розповідаючи у мемуарах про складні 17-годинні переговори у Мінську в лютневу ніч 2015 року, пише, як “Анґела Меркель крижаним тоном обіцяла Путіну тривалу ізоляцію”, домагаючись від нього підпису під документами про припинення вогню.

“Завдяки її зусиллям в тому числі вдалося зупинити ті надзвичайно складні події, які ми переживали на початку російської агресії”, - вважає колишній український міністр закордонних справ Володимир Огризко, вказуючи на “дипломатичний тиск пані Меркель на Путіна”.

Втілення Мінських угод, які передбачають повернення усього Донбасу під контроль українського уряду, затягується, але вони сприяли припиненню активної фазу війни і залишаються головною міжнародною домовленістю з вирішення проблеми.

Новий французький президент Еммануель Макрон повторив відданість Мінським угодам, але його заклики підштовхнути виконання мирного плану досі результатів не дали.

Саміту “Нормандської четвірки” не було з часу берлінської зустрічі у жовтні 2016 року.

Коментатори сподіваються, що відхід Меркель не означатиме зміни європейської політики тиску на Росію задля досягнення миру в Україні, але побоюються, що політичної постаті з досвідом і впливом Анґели Меркель знайти буде важко.

2015 року американський тижневик Time назвав Меркель людиною року.

Ставши канцлером Німеччини у листопаді 2005 року, вона була змушена давати раду наслідкам фінансової кризи 2088 року й рятувати спільну європейську валюту в умовах боргової кризи в Греції та інших країнах ЄС.

Одним з найсуперечливіших її рішень називають дозвіл прийняти у Німеччині 2015 року близько мільйона біженців із Сирії та Іраку.

Хоча німецька економіка за часів лідерства Меркель розвивалася успішно, її політичні опоненти під антимігрантськими гаслами домоглися значних виборчих успіхів, що підштовхнуло її до рішення про відставку.

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