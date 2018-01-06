Статус Єрусалима в центрі нарад міністрів закордонних справ арабських країн

Міністри закордонних справ арабських країн мали в суботу зустріч в столиці Йорданії Аммані для обміркування суперечки з приводу рішення президента Дональда Трампа перенести посольство США з Тель-Авіва до Єрусалима.

Арабські засоби масової інформації припинили свої звичайні програми новин, щоб повідомити про прес-конференцію в столиці Йорданії. Це найновіший розвиток подій щодо поточної суперечки з приводу рішення президента Трампа.

Голова Ліги арабських держав Ахмед Абуль Гейт заявив журналістам, що головним принципом арабської дипломатії, якщо йдеться про справу Єрусалима, на його думку, є зберегти юридичний статус-кво міста. Він додав, що на нарадах не досягнуто остаточного рішення, але що головною метою арабської дипломатії є зменшити будь-які палестинські втрати або ізраїльські здобутки, що виникають з американського рішення.

Міністр закордонних справ Йорданії Айман Сафаді, який був господарем нарад міністрів Єгипту, Саудівської Аравії і Марокко, заявив журналістам, що позиція Йорданії є вимагати міжнародного визнання Палестинської держави.

Мінінстр закордонних справ Саудівської Аравії Адель Джубейр заявив журналістам що він і його колеги обговорювали також регіональні конфлікти в Сирії, Ємені та Лівії, включно з втручанням Ірану у справи регіону.

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