Президент Трамп заявив, що він застосує збройні сили для захисту кордону з Мексикою

Президент Дональд Трамп заявив, що він застосує американські збройні сили, щоб захистити кордон з Мексикою до часу, коли буде закінчене будівництво довго обіцюваної стіни і встановлені «відповідні умови безпеки».

Трамп, який раніше погрожував припинити американську допомогу Гондурасу та іншим країнам, якщо вони не зупинять «караван» центральноамериканських мігрантів, що йдуть у напрямку американського кордону, назвав застосування війська на південному кордоні «великим кроком».

Трамп виступив проти понад 1200 мігрантів з Центральної Америки на кордоні, які йдуть дві тисячі кілометрів від мексикансько-гватемальського кордону і повторив погрози скасувати Північноамериканську зону вільної торгівлі, якщо їх не буде зупинено.

Трамп сказав репортерам, що коли «караван» досягне американського кордону, «наші закони є такі слабкі й смішні – що виглядає, що в нас немає жодного кордону».

Мексиканські офіційні особи докладають додаткових зусиль, щоб дедалі меншу групу зареєструвати і встановити, чи вони мають право перебувати в Мексиці, чи мають бути повернуті до країн походження. Мексика заявила, що такі «каравани» переважно з Центральної Америки трапляються від 2010 року й у них є люди, які втікають від насильства в Гондурасі.

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