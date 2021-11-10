В ООН, ЄС закликали надати мігрантам на кордоні Білорусі та Польщі доступ до гуманітарної допомоги

Європейський Союз виступає за надання агенціям ООН повного доступу до мігрантів у Білорусі. Про це у середу заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після телефонної розмови із комісаром ООН у справах біженців Філіппо Гранді з приводу ситуації із мігрантами, які застрягли на кордоні між ЄС та Білоруссю.

У соціальній мережі Twitter Ляєн наголосила на необхідності знайти вирішення ситуації разом з агенціями Організації Об'єднаних Націй.

Напередодні Агентство ООН у справах біженців та Міжнародна організації з міграції виступили із закликом до негайної деескалації на кордоні Білорусі та Польщі.

Організації заявили, що контактують із урядами Польщі та Білорусі та закликають до "якнайшвидшого вирішення ситуації та негайного та безперешкодного доступу до групи (мігрантів - прим. ГА), щоб гарантувати, що гуманітарну допомогу буде надано, а тих хто потребує міжнародного або інших форм захисту ідентифіковано, а особи, які бажають звернутись із запитом про отримання притулку, можуть це зробити там, де вони перебувають".

Організації також вказали на попередні заяви про неприпустимість використання мігрантів та біженців для досягнення політичних цілей, та нагадали урядам про необхідність уникнути подальших смертей та назвати пріоритетом забезпечення гуманного ставлення до мігрантів та біженців.

Як повідомляли у BBC, умови для мігрантів на кордоні є надзвичайно складними. В регіоні морози. Кілька людей вже померли від переохолодження.

Reuters цитує заяви Польщі про щонайменше 7 померлих на польському боці кордону. Повідомляється про більшу кількість смертей у Білорусі.

Як раніше повідомляв "Голос Америки", Польща звинуватила Росію у причетності до створення кризи з мігрантами на білорусько-польському кордоні.

Як повідомляє державна білоруська інформаційна агенція БелТА, президент Білорусі Олександр Лукашенко напередодні в інтерв'ю російськоми виданню "Національна оборона" поклав на країни Заходу відповідальність за знищення державності у країнах Близького Сходу, яке за його словами призвело до погіршення там життя, і стало причиною напливу мігрантів.

Як повідомляє БелТА, сьогодні міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей відкинув звинувачення у тому, що Білорусь організовує кризу на кордоні за вказівками Москви.

"Я знаю, що ніхто ніколи не отримував від Москви жодних вказівок про організацію нелегальної міграції. Це результат дій самого ЄС. Це спроби виправдати власну конфронтаційну політику щодо Росії", - наводить слова посадовця видання.

У статті використані матеріали BBC, БелТА.

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