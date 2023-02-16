Актуально
- Голос Америки
Міллі: Щоб Україна повністю звільнила території в 2023, потрібен крах російської армії - FT
Росія не може підкорити Україну і досягнути своїх політичних цілей військовим шляхом, тому, ймовірно, війна Росії проти України має завершитись перемовинами і вікно можливостей для дипломатії може виникнути в будь-який час. Про це заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі в інтерв'ю Financial Times, опублікованому в четвер.
Агресію потрібно зупинити "твердо, зі стримуванням і військовою силою", додав генерал. Він також вказав на необхідність уважного управління у випадку ескалації, адже йдеться про Росію, яка є великою країною з ядерним арсеналом.
Міллі, однак, зауважив, що і Україні буде надзвичайно важко досягнути повної перемоги цього року, що включатиме звільнення всіх своїх територій.
"Дуже, дуже важко також Україні цього року вигнати росіян з кожного дюйма окупованих Росією територій України, – сказав він виданню. – Не можна сказати, що це не може статись ... Але це буде надзвичайно складно і означатиме фактично крах російського війська".
Міллі також наголосив на важливості збереження запасів боєприпасів у США на відповідному рівні. Пентагон переоцінює такі запаси і може знадобитись їх поповнення, додав він.
Питання достатності боєприпасів на тлі війни Росії в Україні обговорювали цього тижня міністри оборони країн-членів НАТО. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відзначив зменшення запасів у країн НАТО, через війну Росії в Україні і закликав пришвидшити виробництво.
"Теперішня швидкість того, як Україна витрачає боєприпаси в багато разів перевищує наш поточний рівень виробництва", - сказав Столтенберг і додав, що час на очікування боєприпасів великого калібру зріс з 12 до 28 місяців, а замовлення розміщені сьогодні, будуть виконані лише через два з половиною роки.
Міллі, а також очільник Пентагону Ллойд Остін перебували цього тижня в Брюсселі, де провели засідання Контактної групи з питань оборонної допомоги Україні.
Військова допомога Заходу може надати Києву відчутну перевагу над російськими силами під час контрнаступу ЗСУ навесні, заявив Остін у Брюсселі.
Всі новини дня
- Голос Америки
Дотримання Статуту ООН – це не “монополія Заходу”, а міжнародні зобов'язання - Речник Держдепу США відповів Лаврову
У Держдепі США прокоментували заяви міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова про завдання Росії припинити “ монополію Заходу” на міжнародні правила. “Це не що інше, як просто ще більше гарячки, ще більше дезінформації від наших російських колег, якої останніми місяцями і так не бракувало”, - сказав, відповідаючи на запитання журналістів речник Державного департаменту США Нед Прайс.
Свою заяву Сергій Лавров виголосив у Держдумі РФ. На його думку, необхідно припинити "монополію Заходу на визначення рамок міжнародного життя", а Захід, мовляв, “одержимий прагненням до однополярного світоустрою”.
Натомість Нед Прайс під час брифінгу для преси у середу зауважив, що Лавров очевидно має на увазі порядок, заснований на правилах, написаних міжнародним співтовариством після Другої світової війни у спробі запобігти третій світовій війні. “Це концепції, які були записані в Статуті ООН, у Загальній декларації прав людини, у міжнародному праві, і які всі держави-члени ООН… зобов’язуються підтримувати”, - сказав Прайс.Речник Держдепу також нагадав, що саме Росія здійснює спробу нав’язати свою волю суверенним країнам: “Найбільш яскраво ми бачимо це в Україні, куди Росія направила свої [військові] сили з усією жорстокістю, щоб нав’язати свою волю народу України, усунути український уряд та позбавити Україну її суверенітету, незалежності і демократії … І це саме ті елементи Статуту ООН і міжнародного права, які Росія порушує у цьому випадку, а у деяких випадках порушує їх і далеко за межами України”.
Столтенберґ демонструє Туреччині допомогу НАТО після землетрусу та закликає ратифікувати вступ Швеції і Фінляндії
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ поїхав до враженої руйнівним землетрусом Туреччини, щоб продемонструвати готовність Північноатлантичного альянсу допомагати союзнику, а також скористався нагодою, щоб закликати турецьку владу швидше ратифікувати вступ нових членів організації: Швеції і Фінляндії.
Землетрус, який на початку лютого вразив частину Туреччини й суміжні регіони Сирії і призвів до загибелі понад 40 000 людей, за словами Столтенберґа, став «найсмертельнішим стихійним лихом на території держави НАТО з часу заснування альянсу».
«У цей важкий час НАТО стоїть пліч-о-пліч з Туреччиною», - заявив Єнс Столтенберґ в Анкарі на прес-конференції з турецьким міністром закордонних справ Мевлютом Чавушоглу, вказавши на велику гуманітарну і фінансову допомогу Заходу, яка надходить в Туреччину.
Вже час ратифікувати вступ і Фінляндії, і Швеції.Єнс Столтенберґ
Окремо керівник НАТО підкреслив, що разом з членами альянсу значну підтримку надають і Швеція з Фінляндією.
Провідним у спілкуванні Єнса Столтенберґа і Мевлюта Чавушоглу з журналістами постало питання позиції Туреччини, яка відмовляється від ратифікації документів, що поставило б крапку в процесі вступу Швеції і Фінляндії в НАТО.
Ще влітку 2022 року на саміті у Мадриді керівники всіх 30 країн Альянсу, включно з Туреччиною, підписали протоколи, схваливши шведське і фінське членство в НАТО.
Але турецький уряд на чолі з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом фактично заблокував останній крок прийняття нових членів, оголосивши низку вимог, зокрема, щоб Швеція і Фінляндія змінили внутрішню політику стосовно надання притулку тим втікачам з Туреччини, яких в Анкарі називають терористами і вимагають депортації.
Шведський та фінський уряди провели активні консультації з Туреччиною і кажуть, що готові виконати прохання Анкари, окрім тих, що суперечать законам, зокрема тим, які гарантують права й захист шукачам притулку, стосовно яких нема легальних доказів причетності до злочинної діяльності.
Другою країною, яка на відміну від усіх решти країн альянсу ще не ратифікувала шведське і фінське членство, залишається Угорщина.
Уряд президента Віктора Орбана стверджує, що причини угорського затягування технічні, і що ратифікація в Будапешті відбудеться незабаром.
Мевлют Чавушкоглу повторив 16 лютого в Анкарі, що Туреччина може розглянути ратифікацію окремо щодо Фінляндії, натякнувши, що в Анкарі залишається більше претензій до шведського уряду.
Єнс Столтенберґ знову підкреслив, що інтересам НАТО відповідає якомога швидше завершення процедури ратифікації щодо обидвох нових членів.
Швеція і Фінляндія віддавна є близькими партнерами НАТО, і на цьому етапі процесу вступу вже тісно взаємодіють з союзниками та мають своїх представників у штаб-квартирі в Брюсселі.
Але до завершення формальностей Швеція і Фінляндія ще не мають права голосу в НАТО і не можуть розраховувати на передбачену п’ятою статтею пряму допомогу всіх держав альянсу у разі зовнішньої агресії.
Дивіться також:
Як в НАТО оцінюють шанси України здійснювати ефективний контрнаступ? Відео
Військова допомога Заходу може надати Збройним силам України відчутну перевагу протягом контрнаступу навесні, - таку думку висловив міністр Оборони США Ллойд Остін, виступаючи в Брюсселі.
- Голос Америки
У комітеті Сенату зі збройних сил закликають послати зброю «для перемоги України»
Члени Комітету з питань збройних сил Сенату Сполучених Штатів у середу закликали адміністрацію президента США Джо Байдена пришвидшити допомогу Україні як частину зусиль із забезпечення глобальної безпеки, а також подбати про збільшення фінансування на армію США.
Виступаючи на слуханнях у сенатському комітеті, сенатор-республіканець Роджер Вікер, з Міссісіпі заявив, що обидві партії в Конгресі США вважають, що війна проти України, показала, яким важливим є належне фінансування американської армії. За його словами, фінансування армії може зрости більше ніж на 5%.
«Конгрес надав обладнання та боєприпаси на мільярди доларів, щоб допомогти українським Збройним силам захистити суверенітет і незалежність своєї країни», – наголосив сенатор Вікер.
Але він сказав, що «розчарований» тим, що «адміністрація вагалася щодо надання Україні передових можливостей для забезпечення перемоги». За його словами, зволікання небажання адміністрації з доставкою «критично важливих засобів, «стингерів», «джавелінів», «хаймарсів» та «абрамсів», коштувало українцям дорогоцінного часу».
Як сказав Вікер, «це призвело до тривалої битви на виснаження», замість того, щоб Україна досягла швидшої перемоги. Він наголосив, що саме перемога України, а не «збереження якоїсь патової ситуації» є пріоритетом Конгресу США».
За словами сенатора, Сполучені Штати стикаються зі все більш складним і небезпечним середовищем безпеки. Можливо, настав найнебезпечніший момент з часів холодної війни, сказав Вікер.
«Наше перше завдання в цьому комітеті — забезпечити інструменти, необхідні нашій армії для стримування та перемоги над цими загрозами. Ми перебуваємо у вирішальні роки цього військового змагання, і ми не можемо дозволити собі ослабити пильність», – сказав Вікер.
В правлячій Демократичній партії США політики також виступають за надання танків Україні. Так сенатор-демократ зі штату Делавер Кріс Кунс заявив минулого місяця, що поставки свідчать, що Україну в її протидії майбутньому контрнаступу Росії підтримує весь альянс НАТО, включно з ключовими європейськими країнами.
«Я вважаю важливим те, що Сполучені Штати і Німеччина, а також низка інших партнерів по НАТО та в Європі надають не тільки передові бойові танки «Леопард» та «Абрамс», але й «Страйкери» і «Бредлі». Уся ця бронетехніка у поєднанні забезпечить значно більші можливості для України. Я сподіваюсь, це допоможе протистояти ймовірному контрнасту Росії, який може статися незабаром», – сказав сенатор Кунс.
Як повідомляв «Голос Америки», глава Пентагону Ллойд Остін після зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі сказав, що військова допомога Заходу може надати Києву відчутну перевагу над російськими силами під час контрнаступу ЗСУ навесні.
Підписуйтеся на Голос Америки Українською в Telegram.
«Наша мета - переконатись, що ми надаємо Україні додаткові можливості, щоб вони не лише могли бути дещо успішними, а й мали рішучу [перевагу] на полі бою у їхньому майбутньому контрнаступі», - підкреслив Остін.
Остін наголосив, що хоча рішень про надання Україні винищувачів за результатами засідання Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн-9" у Брюсселі не було, союзники зосередились на об'єднанні іншої наданої військової техніки та на посиленні ППО в Україні.
Форум