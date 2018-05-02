Мінфін США дав інвесторам ще місяць на продаж акцій «Русалу»

Компанії, в яких велика частка акцій належить мільярдерові Олегу Дерипасці, потрапили під американські санкції





Міністерство фінансів США дало інвесторам ще один місяць для припинення бізнес-операцій з російськими компаніями «Русал» En+ і «Групи ГАЗ», які потрапили під американські санкції.



У квітні Вашингтон запровадив санкції проти російського мільярдера Олега Дерипаски і декількох компаній, в яких йому належить велика частка акцій, включаючи «Русал», En+ і «Групу ГАЗ» в зв'язку з агресією Росії в Україні.

En+ Group Дерипаски володіє 48 відсотками акцій «Русал» - найбільшої російської компанії з виробництва алюмінію, а його конгломерату «Російські машини» належить 61 відсоток автовиробника «Групи ГАЗ».

У Міністерстві фінансів США кажуть, що переносять крайній термін позбавлення від фінансових активів в цих компаніях на місяць -- з 7 травня на 6 червня. Продовженню допустимого терміну володіння інвестиціями передувало зроблене минулого тижня оголошення Мінфіну про те, що термін припинення ведення бізнесу з «Русал» для американських компаній переноситься з 5 червня на 23 жовтня.



Компанія «Русал» має намір внести зміни до складу своєї ради директорів і керівництва в надії переконати американську владу скасувати санкції, через які клієнти компанії перестали купувати її алюміній, повідомили Reuters в квітні джерела, близькі до компанії.



Дерипаска також в принципі погодився скоротити свою частку в En+ після того, як американська влада допустили виняток «Русал» з списку санкцій, якщо він відмовиться від контролю над En+.



Представник Мінфіну США заявив, що такий крок не може бути гарантією зняття санкцій з компанії.

Дивіться також: Чи здатні технології оживити українську економіку та привабити інвестиції – інтерв'ю з Тетяною Тищук