Держдеп: Росія має скасувати незаконні, фіктивні вибори в ОРДЛО

Державний департамент США у четвер привітав Україну із продовженням дії закону про особливий статус Донбасу та закликав Росію приєднатись до України у прагненні до миру. Про це йдеться у заяві Держдепу.

Москва має встановити загальне та повне припинення вогню та скасувати незаконні, фіктивні вибори, які вона організовує на підконтрольних Росії територіях на сході України

"Ми закликаємо Росію приєднатись до України у прагненні до миру. Росія та сили, які вона озброює, тренує, які вона скеровує і разом з якими воює, досі не виконали багаторазові обіцянки припинити ворожі дії, вивести закордонних бійців, обмінятись затриманими, або розпустити незаконні збройні формування. Москва має встановити загальне та повне припинення вогню та скасувати незаконні, фіктивні вибори, які вона організовує на підконтрольних Росії територіях на сході України", - відзначили у Держдепі.

Раніше Верховна Рада ухвалила президентський закон про внесення зміни до статті 1 закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" (№ 9153), яким продовжила чинність цього закону по 31 грудня 2019 року.

... ми лишаємося відкритими до діалогу з Росією з метою відновлення територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів

"США продовжують підтримувати зусилля Франції та Німеччини спрямовані на втілення Мінських домовленностей, і ми лишаємося відкритими до діалогу з Росією з метою відновлення територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - йдеться у заяві.

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