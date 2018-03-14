Розробник «Новачка» звинувачує російську владу в атаці на Скрипаля

Віл Мірзаянов припускає, що Путін вирішив використати сильну нервово-паралітичну речовину, щоб залякати дисидентів

Російський хімік, який брав участь у розробці радянської нервово-паралітичного речовини, яку використано для отруєння колишнього російського подвійного агента на півдні Англії, заявив, що тільки російська влада могла провести атаку із застосуванням такого смертоносного і складного токсину.

Віл Мірзаянов, якому 83 роки, заявив, що в нього немає сумнівів, що відповідальність за атаку несе президент Росії Володимир Путін, враховуючи, що Росія зберігає жорсткий контроль над запасами «Новачка» і що це хімічна речовина дуже складна, щоб її міг перетворити в зброю недержавний суб’єкт.

«Кремль весь час – як і всі злочинці – все заперечує. Це нічого не означає», – заявив Мірзаянов в інтерв’ю агентству Reuters зі свого будинку в Прінстоні, штат Нью-Джерсі, де він проживає у вигнанні понад 20 років.

Колишній агент ГРУ Сергій Скрипаль, який передав британській розвідці інформацію про десятки російських агентів, і його дочка борються за своє життя після того, як 4 березня їх знайшли без свідомості на лавці. Британська влада вважає, що вони були отруєні хімічною речовиною з серії «Новачок».

Мірзаянов розповів, що він кілька років відчував і удосконалював хімічні отруйні речовини із серії «Новачок», які Росія в таємниці створювала в останні роки «холодної війни».

Речовина виявилася в десять разів більше токсичною, ніж ширше відомий нервово-паралітичний агент VX.

Дисидент повідомив, що в рамках цієї програми було виготовлено декілька тонн цієї речовини, чого російська влада ніколи не визнавала.

«"Новачок", був винайдений, вивчався і випробовувався тільки в Росії. Ніхто в цій частині світу про нього не знав», – заявив Мірзаянов в інтерв’ю в своєму будинку у вівторок.

На початку 1990-х, коли країни світу почали підписувати Конвенцію з хімічної зброї, Мірзаянов був обурений тим, що Росія приховувала існування «Новачка».

Він був звільнений і запроторений у в'язницю після того, як описав хімічну зброю нового покоління в газетній статті.

Пізніше він переїхав до США, де опублікував книжку, в якій розповів, що йому було відомо про таємну програму розробки хімічної зброї часів «холодної війни».

За його словами, в цій роботі брало участь до 30-40 тисяч людей, включаючи близько тисячі людей, які працювали безпосередньо над «Новачком», хоча багато хто не знав про справжній характер програми.

Отруйний агент може бути синтезований шляхом змішування нешкідливих компонентів. Завдяки цьому Росія могла випускати вихідні матеріали для «Новачка» під маскою виробництва хімікатів сільськогосподарського призначення, сказав він.

«Новачок» атакує нервову систему людини, викликаючи у неї неймовірний біль. Постраждалі втрачають здатність дихати, розповів Мірзаянов, який багато разів спостерігав за дією отрути на лабораторних тварин, включаючи мишей, щурів і собак.

«Це катування, – сказав він. – Це абсолютно невиліковне».

На думку Мірзаянова, Путін, ймовірно, вирішив використовувати нервово-паралітичний препарат, щоб залякати інших дисидентів і змусити їх замовкнути.

«Я вражений, – сказав він. – Навіть у своїх найжахливіших снах я не міг уявити собі, що це хімічна речовина, розроблена з моєю участю, буде використано як зброю терористів».

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