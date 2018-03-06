Нові санкції щодо Росії США оголосять найближчими тижнями – Мнучин

Президент Трамп можливо нарешті покарає Росію за її агресивні дії

Міністр фінансів США Стівен Мнучин повідомив у вівторок у ході слухань у Палаті представників Конгресу США, що його відомство готує пакет нових санкцій проти Росії.

Документ буде оприлюднено найближчими тижнями сказав Мнучин.

Конгресмени розпитували посадовця як адміністрація Трампа реагує на втручання Росії в американські вибори 2016 року, і як виконує закон про санкції щодо Москви, який Конгрес ухвалив і президент Трамп підписав ще минулого року.

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