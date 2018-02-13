Сенатори-демократи тиснуть на Трампа запровадити нові санкції щодо Росії

Сенатори Кардин, Браун і Менендес внесли резолюцію, закликаючи президента скористатися новим повноваженням, даним йому Конгресом, стосовно російських санкцій

Три впливові американські сенатори-демократи Бен Кардин від Меріленду, Шеррод Браун з Огайо і Роберт Менендес від штату Нью-Джерзі внесли резолюцію, яка наполегливо закликає президента Дональда Трампа скористатися новим повноваженням, даним йому торік майже одноголосно Конгресом, щодо запровадження нових санкцій проти Росії.

Символічний жест сенаторів це найостанніші зусилля демократів у відповідь на затримку адміністрації в імплементації підтримуваного як демократами, так і республіканцями і підписаного президентом Трампом санкційного законодавства, покликаного покарати Москву за втручання у вибори США 2016 року, анексію українського Криму та її агресивні дії на Донбасі.

Рішення адміністрації минулого місяця поки що не запроваджувати нові каральні заходи проти оборонного та розвідувального секторів уряду Путіна сильно розлютило демократів, які вказали на те, що проти ухваленого торік законодавство проголосувало лише п’ять законодавців і, що санкції несуть обов’язковий характер.

«Відсутність серйозності, яку виявила адміністрація в обличчі явної загрози національній безпеці і навіть більш явного наміру Конгресу тривожить, і не може продовжуватися», - заявив Кардин у коментарі щодо резолюції.

Ухвалене Конгресом і підписане президентом законодавство дозволило помічникам Трампа зволікати із запровадженням санкцій. Однак, міністр фінансів Стів Мнучин заявив, що його відомство працює над майбутніми санкціями, які стосуватимуться російських олігархів, які потрапили у так званий список «друзів Путіна». Однією з вимог закону – складення такого списку адміністрацією.

Кожний з співавторів резолюції відіграє важливу роль у формулювання політики США стосовно російських санкцій.

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