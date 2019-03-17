ЄС ніколи не визнає анексії Криму, - Моґеріні

Верховний представник Європейського союзу із зовнішньої політики Федеріка Моґеріні засудила Росію через анексію Криму у 2014 році. Вона заначила, що ЄС і надалі підтримує український суверенітет і територіальну цілісність.

За її словами, Європейський союз ніколи не визнає анексію Криму.

«Російське порушення міжнародного права призвело до небезпечного росту напруги в Керченській протоці та Азовському морі», – йдеться в заяві Моґеріні.

Вона вказала, що агресія Росії стосовно українських кораблів є «нагадуванням негативних ефектів нелегальної анексії Кримського півострова на стабільність у регіоні».

Голова європейської дипломатії також розкритикувала будівництво Росією Керченського мосту й назвала його «подальшим порушенням українського суверенітету та територіальної цілісності».

«ЄС очікує від Росії забезпечення безперешкодного та вільного проходу всіх кораблів через Керченську протоку», – зазначила Моґеріні.

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики підкреслила, що Європейський союз не визнає проведення російських виборів на окупованих українських територіях.

На території Криму і Севастополя 16 березня 2014 року відбувся невизнаний світом «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

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