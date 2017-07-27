Сенатори досягли угоди щодо санкцій проти Росії, готові голосувати

Конгрес може вже до кінця цього тижня направити президенту ухвалений законопроект про санкції, який, як припускають експерти, буде підписаний і стане законом





Американські законодавці досягли угоди, завдяки якому Сенат може до кінця тижня ухвалити законопроект про запровадження нових санкцій проти Росії, який забороняє президенту Дональду Трампу скасовувати санкції проти Москви без схвалення Конгресу.



«Я радий оголосити, що ми досягли угоди, яка дозволить нам покласти закон про санкції на стіл президенту», - повідомив голова комітету Сенату з міжнародних відносин республіканець Боб Коркер.



Він повідомив, що Сенат схвалить санкції проти Росії і Ірану, які спочатку були схвалені в середині червня, а також санкції проти Північної Кореї, запропоновані Палатою представників і включені в законопроект, який був прийнятий переважною більшістю голосів Палати представників у вівторок.



Раніше деякі сенатори виступали проти включення санкцій проти Північної Кореї, і складалося враження, що законопроект про санкції, ухвалення якого відкладалося з середини червня, загальмується до вересня.



Якщо Сенат схвалить законопроект, він буде направлений президенту Трампу, який може підписати його або накласти вето. Однак очікується, що він збере достатню підтримку для подолання вето Трампа.



У вівторок Палата представників проголосувала за введення нових санкцій проти Москви і обмеження можливостей Трампа пом’якшити будь-які санкції проти Росії. Законопроект був схвалений 419 голосами «за». 3 законодавці проголосували «проти».



Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що рішення про заходи у відповідь на розширення санкцій прийматиме президент Володимир Путін після того, як документ набуде чинності закону.



На думку багатьох спостерігачів, президент Трамп з небажанням підпише закон про нові санкції, враховуючи високий рівень їх підтримки серед законодавців і бажаючи уникнути звинувачень в м'якості щодо відношення до Москви.



Голова комітету Палати представників із закордонних справ республіканський конгресмен Ед Ройс заявив, що у Трампа практично немає вибору. 15 червня Сенат схвалив законопроект, що не включав санкції проти Північної Кореї, 98 голосами «за» при 2 «проти».



«Думаю, що президент підпише його», - заявив Ройс, виступаючи в програмі «Зустріч з пресою» на каналі NBC.



У Брюсселі голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що ЄС готовий відреагувати «протягом декількох днів», якщо вважатиме, що нові санкції підривають енергетичну безпеку Європейського Союзу.



Брюссель побоюється, що нові санкції негативно відіб'ються на європейських компаніях і нафтогазових проектах, від яких залежить Євросоюз.



Російський розділ законопроекту включає санкції стосовно декількох галузей. Деякі положення спрямовані проти російського енергетичного сектора: вони вводять нові обмеження на американські інвестиції в російські компанії. Американським фірмам також буде заборонено брати участь в проектах з розвитку енергоресурсів, якщо частка російських компаній в них становить не менше 33 відсотків.



Законопроект включає санкції проти іноземних компаній, які інвестують або допомагають у розвитку російських енергоресурсів, хоча президент може відмовитися від їх застосування.



Законопроект дає адміністрації Трампа право запровадити санкції проти компаній, що беруть участь в будівництві російських трубопроводів для експорту енергоносіїв. Одним з таких проектів є «Північний потік - 2» - трубопровід для постачань природного газу в Європу, в будівництві якого беруть участь німецькі компанії.



В якості поступки союзникам ці санкції не є обов'язковими.

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