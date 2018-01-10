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Суд у США заблокував рішення Трампа про згортання міграційної програми для «мрійників»

  • Голос Америки

Програма DACA захищає від депортації осіб, нелегально привезених в США неповнолітніми дітьми



Американський суддя заборонив адміністрації президента Дональда Трампа припинити дію програми, яка захищає від депортації дітей, нелегально привезених в США їх батьками.

У вересні Трамп скасував Програму відкладеної дії для прибулих в США неповнолітніх дітей (DACA).

Федеральний окружний суддя Вільям Еслап з Сан-Франциско у вівторок постановив, що програма повинна залишатися в силі поки судова справа з приводу рішення Трампа не завершиться.

Постанова судді з'явилася в той момент, коли президент Трамп і лідери Конгресу обговорюють докорінну імміграційну реформу.

З моменту введення в дію президентом Бараком Обамою в 2012 році програма захистила від депортації приблизно 800 тисяч молодих людей і надала їм право працювати у США легально.

Кілька штатів, організацій та фізичних осіб подали позови з метою захистити учасників програми, яких також називають «мрійниками».

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