Суд у США заблокував рішення Трампа про згортання міграційної програми для «мрійників»

Програма DACA захищає від депортації осіб, нелегально привезених в США неповнолітніми дітьми
Американський суддя заборонив адміністрації президента Дональда Трампа припинити дію програми, яка захищає від депортації дітей, нелегально привезених в США їх батьками.
У вересні Трамп скасував Програму відкладеної дії для прибулих в США неповнолітніх дітей (DACA).
Федеральний окружний суддя Вільям Еслап з Сан-Франциско у вівторок постановив, що програма повинна залишатися в силі поки судова справа з приводу рішення Трампа не завершиться.
Постанова судді з'явилася в той момент, коли президент Трамп і лідери Конгресу обговорюють докорінну імміграційну реформу.
З моменту введення в дію президентом Бараком Обамою в 2012 році програма захистила від депортації приблизно 800 тисяч молодих людей і надала їм право працювати у США легально.
Кілька штатів, організацій та фізичних осіб подали позови з метою захистити учасників програми, яких також називають «мрійниками».
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