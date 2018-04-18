МВФ більш стримано оцінив зростання в Україні, ніж НБУ та аналітики приватного сектору - IIF

В новому огляді МВФ "Перспективи світової економіки", опублікованому у вівторок, МВФ залишив без змін свій прогноз реального економічного зростання України на 2018 рік на рівні 3,2%.

Це відрізняється від прогнозних показників, яких на тепер дотримується Національний банк України, а також прогнозів Міжнародного інституту фінансів (IIF) – світової асоціації фінансистів з головним офісом в Вашингтоні, США.

"В своєму останньому прогнозі, IIF переглянув оцінку показника реального зростання ВВП до 3,3% з 3%, а в інфляційному звіті від січня 2018 року, Національний банк України вказав на очікуване зростання економіки України в 3,4% в 2018 році, вище ніж 3,2%, які НБУ прогнозував в жовтні 2017 року", - наголосив Йорбол Якшиліков, економіст IIF з нових європейських країн в коментарі Українській службі “Голосу Америки".

МВФ є більш обережним, утримуючись від змін прогнозу, в той час, як НБУ та іноземні аналітики приватного сектору є стримано оптимістичними, допускаючи, хоч і незначний, але перегляд в позитивний бік, зазначає Якшиліков.

Аналітик, однак, наголосив, що різниця в показниках є незначною для України, довгостроковий прогноз зростання якої складає 4%.

Наприкінці квітня в своєму новому інфляційному звіті Національний банк України оголосить нові оцінки показників економічного зростання і тоді можна буде більше сказати чи збереже НБУ свій поміркований оптимізм стосовно зростання економіки України в цьому році.

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