Місія МВФ розпочала роботу в Україні в онлайн форматі

Місія МВФ розпочала роботу в Україні, оголосив представник фонду в Україні Ваграм Степанян.

Минулого року МВФ погодив програму stand-by обсягом 5 млрд дол для України. За програмою, було виділено один транш у 2,1 млрд дол. Для виділення другого траншу необхідно виконати вимоги перегляду програми.

Теперішня місія "продовжить обговорення з владою України першого перегляду програми. Зустрічі місії відбуватимуться в онлайн-режимі", - заявив Степанян.

Питання до обговорення під час візиту місії не змінились з літа. Про це під час брифінгу минулого тижня заявив речник Фонду Джеррі Райс. Серед питань Райс назвав незалежність центробанку, проведення судової реформи, боротьбу з корупцією та стан бюджету. "Ми будемо слідкувати за прогресом і в інших сферах", - додав він.

В серпні Україна отримала приблизно 2,7 млрд доларів від МВФ без умов в рамках програми розподілу спеціальних прав запозичення Фонду.

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