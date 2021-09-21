Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Місія МВФ розпочала роботу в Україні в онлайн форматі

Місія МВФ розпочала роботу в Україні, оголосив представник фонду в Україні Ваграм Степанян.

Минулого року МВФ погодив програму stand-by обсягом 5 млрд дол для України. За програмою, було виділено один транш у 2,1 млрд дол. Для виділення другого траншу необхідно виконати вимоги перегляду програми.

Теперішня місія "продовжить обговорення з владою України першого перегляду програми. Зустрічі місії відбуватимуться в онлайн-режимі", - заявив Степанян.

Питання до обговорення під час візиту місії не змінились з літа. Про це під час брифінгу минулого тижня заявив речник Фонду Джеррі Райс. Серед питань Райс назвав незалежність центробанку, проведення судової реформи, боротьбу з корупцією та стан бюджету. "Ми будемо слідкувати за прогресом і в інших сферах", - додав він.

В серпні Україна отримала приблизно 2,7 млрд доларів від МВФ без умов в рамках програми розподілу спеціальних прав запозичення Фонду.

Дивіться також: На Львівщині стартували масштабні військові навчання "Репід Трайдент"

На Львівщині стартували масштабні військові навчання "Репід Трайдент". Відео
Embed
На Львівщині стартували масштабні військові навчання "Репід Трайдент". Відео

No media source currently available

0:00 0:01:16 0:00
Direct link

Facebook Forum

Інше за темою

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG