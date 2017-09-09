Спецпрокурор Мюллер має намір допитати радників президента Трампа

За даними американських ЗМІ, свідчення може дати і зять президента США Джаред Кушнер

Спеціальний прокурор Роберт Мюллер збирається допитати діючих і колишніх радників президента США в рамках розслідування про втручання Москви у виборчу кампанію 2016 року.



За даними видання The Washington Post, кілька тижнів тому слідча група передала в Білий дім список, в якому містились імена директора з громадських зв'язків Білого дому Гоуп Гікс, колишнього прес-секретаря Шона Спайсера, екс-керівника штабу Білого дому Райнса Прібаса, юриста Білого дому і помічника президента Дона Макґана, його заступника Джеймса Бернама і співробітника прес-служби Джоша Раффела.



Як повідомляє видання, Раффел разом з групою помічників президента допомагав складати лист від імені сина президента США, Дональда Трампа-молодшого, який пояснює, чому він погодився на зустріч з російською юристкою Наталією Весельницькою.



Макґана і Бернама можуть допитати про те, чи могла російська сторона розповсюдити компрометуючу інформацію про колишнього радника президента з національної безпеки Майкла Флінна.



Як стверджує видання, спеціальний прокурор може офіційно викликати на допит і зятя Дональда Трампа - Джареда Кушнера, який займає посаду старшого радника президента США.

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