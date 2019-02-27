Глави МЗС 11-ти країн пообіцяли не забути про Крим і похвалили Україну за прогрес

10 країн Європи та Канада пообіцяли не забути про Крим, продовжити засуджувати російську агресію а також закликали Росію звільнити українських моряків, що потрапили у полон в Азовському морі.

Про це йдеться в статті The Guardian, авторами якої є міністри закордонних справ Британії та України Джеремі Гант та Павло Клімкін. Документ також підписали глави МЗС Канади, Швеції, Данії, Польщі, Латвії, Литви, Естонії, Чехії та Румунії.

«Події, що розгорнулись у Криму 5 років тому, ще раз навчили нас, що ми не можемо сприймати як належне нашу безпеку та свободу. Ми повинні бути готовими до захисту міжнародного права, індивідуальної та колективної безпеки», - йдеться у заяві.

Міністри також наголосили, що продовжувати допомогу Україні є необхідністю для спільної безпеки: «Надавати підтримку та допомогу Україні є необхідністю для української безпеки, яка пов’язана безпекою всієї Європи».

Глави МЗС визнали, що є потреба посилити стійкість суспільства у своїх країнах до різних форм зовнішніх атак та втручання.

«Україна зробила реальний прогрес у цьому напрямку в останні 5 років за підтримки своїх партнерів, - йдеться у статті. - Інші європейські країни навчились з українського досвіду і працюють, щоб посилити власну стійкість».

Ми ніколи не забудемо і не залишимо Крим

Своєю метою представники урядів називають «повернути стабільність в євроатлантичному просторі».

«Ми не забудемо нашу політику невизнання щодо нелегальної анексії Криму. Ми також продовжуватимемо засуджувати найжорсткішими термінами російську агресію проти України», - йдеться у заяві.

«Ми ніколи не забудемо і не залишимо Крим», - запевнили міністри 10 країн Європи та Канади.

Дивіться також: Арешт американського бізнесмена в Москві може призвести до нової хвилі виведення з Росії бізнесу і капіталу – оглядачі.