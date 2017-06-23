Північна Корея: «смерть американського студента так само незрозуміла і для нас»

Північна Корея заявила у п’ятницю, що смерть американського студента Отто Вормбіра незабаром після повернення до США незрозуміла і відкинула звинувачення, що він помер з приводу тортур і побиття під час ув’язнення як «безпідставні».

У коментарях, які передало офіційне інформаційне агентство RCNA, представник Міністерства закордонних справ КНДР також заявив, що Вормбір був «жертвою політики стратегічної упертості» колишнього президента Барака Обами, уряд якого ніколи не просив звільнити студента, пише видання Politico.

Представник МЗС, якого цитує KCNA, сказав:

«Цей факт, що Вормбір помер несподівано через несповна тиждень після повернення до США при ознаках нормального стану здоров’я, є незрозумілою і для нас».

Вормбір, якому було 22 роки, роки, був арештований у цій ізольованій від світу країні під час туристичної поїздки. Його засуджено до 15 років ув’язнення важких робіт за спробу вкрасти річ з пропагандистським написом зі свого готелю, – повідомили північно-корейські ЗМІ.

Як підкреслює інформаційне агентство Reuters, Вормбіра перервезено до США в комі і, за діагнозом лікарів, у стані «коми без реагування на зовнішній світ». Він помер у понеділок.

Смерть американського студента ще більше загострила конфлікт між Північною Кореєю і США з приводу програми ядерних і ракетних випробувань.

Президент Трамп звинуватив північнокорейський режим у відповідальності за смерть Ворміра, а президент Південної Кореї Мун Чже Ин, який прихильно ставився до діалогу з КНДР, сказав, що Пхеньян несе велику частину відповідальності за смерть американця.

Представник Північної Кореї заявив, що звинувачення на адресу Пхеньяна – це кампанія очорювання країни, хоча хворого з повернуто на батьківщину з гуманітарних міркувань.

Як пише видання Politico, докладна причина смерті студента – невідома. Лікарі університетської лікарні у Цинцинаті відмовилися подати подробиці, а родина попросила не робити розтину тіла.

Сполучені Штати виснули вимогу, щоб пхеньянський режим звільнив ще трьох громадян США, які перебувають в ув’язненні в Північній Кореї, одного місіонера і двох науковців.

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