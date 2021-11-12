Речниця Білого дому: США підтримують Україну, засуджують російську агресію у будь-яких її формах

США підтримують Україну, та засуджують російську агресію проти неї у будь-яких формах. Про це у п'ятницю заявила речниця Білого дому Джен Псакі.

За словами Псакі, протягом останніх тижнів Вашингтон активно спілкується з Україною, європейськими союзниками та партнерами з приводу повідомлень про накопичення російських військ вздовж кордону з Україною.

Як відзначила речниця Білого дому, США також провели дискусії з російськими посадовцями щодо України та американсько-російських відносин загалом.

"Як ми дали зрозуміти в минулому, і ми також дали зрозуміти їм прямо - ескалаційні або агресивні дії Росії викликали б велике занепокоєння Сполучених Штатів. Ми закликаємо до негайного відновлення режиму припинення вогню, ми підтримуємо нашого партнера Україну та засуджуємо російську агресію проти України в будь-яких формах", - заявила Псакі.

Як повідомляв "Голос Америки", у п'ятницю держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США дуже непокоять пересування російських сил на кордоні з Україною.

"Ми не знаємо, якими є наміри Росії", - додав він, але нагадав, що "відомі випадки, коли Росія нагромаджує сили на кордонах з Україною, заявляє про якусь провокацію з боку України і потім проводить вторгнення".

Він повторив, що з боку Росії буде "серйозною помилкою намагатись повторити скоєне в 2014 році". Подібну заяву Блінкен озвучував цього тижня під час прес-конференції після зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Вашингтоні.

Напередодні видання Bloomberg, посилаючись на поінформовані джерела, повідомило, що США застерегли союзників у ЄС, що Росія можливо обмірковує потенційне вторгнення до України.

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