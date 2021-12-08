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Байден заявив про можливість зустрічей США та союзників по НАТО з Росією для обговорення її занепокоєнь щодо Альянсу

На фото: Президент США Джо Байден

Як заявив президент США Джо Байден у середу, у ході зустрічей за участю представників Вашингтона, щонайменше 4 провідних союзників США по НАТО та Росії може відбутись обговорення майбутнього занепокоєнь Росії щодо НАТО у широкому сенсі, та можливості вироблення домовленостей для послаблення напруженості вздовж східного фронту НАТО. За словами Байдена про проведення таких зустрічей може бути оголошено до п'ятниці,

Текст коментарів президента США оприлюднено на сайті Білого дому. Вони прозвучали разом з коментарями про які "Голос Америки" вже повідомляв.

Відповідаючи на питання журналістів, президент США також заявив, що він переконаний у тому, що президенти Росії Володимир Путін зрозумів озвучені Байденом тези.

Як раніше повідомляв "Голос Америки", Джо Байден заявив російському президенту, що у разі вторгнення до України на Росію чекають "небачені раніше" економічні наслідки.

Президент США також сказав, що відповідь США ймовірно включала би посилення присутності США у країнах на східному фланзі НАТО та надання оборонних озброєнь Україні.

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Президент США Джо Байден - про розмову з Путіним. Відео
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Президент США Джо Байден - про розмову з Путіним. Відео

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Президент США Джо Байден - про розмову з Путіним. Відео
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Президент США Джо Байден - про розмову з Путіним. Відео

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Президент США Джо Байден - про розмову з Путіним. Відео

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