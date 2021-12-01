Столтенберґ: Членство України в НАТО - це рішення України та Альянсу. Росія не має права вето

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ відкинув концепцію "сфери інтересів" Росії і закликав поважати суверенні права України щодо членства в НАТО.

"Україна - незалежна суверенна країна, яка має міжнародно визнані кордони, гарантовані Росією та всіма іншими силами. Ці міжнародно визнані кордони мають поважатись, включно з Кримом як частиною України та Донбасом як частиною України", - наголосив посадовець.

Міністри країн НАТО домовились про розширення допомоги Україні та Грузії, повідомив Столтенберґ за результатами засідання НАТО з посадовцями двох країн у середу.

"Будь-яка подальша агресія Росії проти України матиме високу ціну і матиме серйозні економічні та політичні наслідки для Росії", - наголосив посадовець. Столтенберґ додав, що серед можливих дій у відповідь на подальшу агресію Росії щодо України можуть бути застосовані економічні та фінансові санкції, політичні обмеження.

Під час зустрічі з колегами з України та Грузії, міністри країн НАТО наголосили на важливості реформ, зокрема що стосується зміцнення верховенства права, подолання корупції, трансформація сфер безпеки та оборони, заявив Столтенберґ.

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