Сили Ізраїлю не беруть участі у військових навчаннях НАТО Sabre Strike - WP

Видання The Washington Post спростувало інформацію про участь сил Ізраїлю у військових навчаннях НАТО Sabre Strike

Великомасштабні військові навчання за участю 18 тисяч військовослужбовців з 19 країн на чолі з США почалися на східному фланзі НАТО. Навчання проходять в Польщі і трьох країнах Балтії - Естонії, Латвії та Литві.

Вони розпочалися незабаром після заяви Польщі про те, що вона розглядає пропозицію про розміщення у себе постійного контингенту війська США, як це зробили Німеччина й Італія після Другої світової війни.

Раніше повідомлялось, що керівництво Білорусі розгляне питання розміщення російських військ на своїй території, якщо у Польщі на постійній основі буде розміщено війська США.



Командування Армії США в Європі повідомило в неділю, що навчання Saber Strike-18 пройдуть в регіоні до 15 червня і «продемонструють рішучість та здатність Альянсу діяти єдиним цілим у відповідь на будь-яку агресію».

Повідомлялося, що в навчаннях Sabre Strike-18 вперше беруть участь сили Ізраїлю, який не є членом НАТО. У понеділок, видання The Washington Post спростувало це повідомлення, зазначаючи, що сили Ізраїлю не беруть участі в навчаннях Sabre Strike, а натомість задіяні в інших маневрах, які проходять в регіоні.

У країнах Балтії і Польщі дислоковано близько 6 тисяч військовослужбовців НАТО.

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