Американські морські піхотинці залишаться на довше на території Норвегії

Рішення Норвегії продовжити присутність американських морських піхотинців у Норвегії погіршить відносини із сусідньою Росією і може збільшити напруження на північному фланзі НАТО, заявило інформаційному агентству Reuters посольства РФ в Осло.

Приблизно 330 морських піхотинців залишаться в Норвегії до кінця 2018 року, заявив цього тижня норвезький уряд. Раніше планувалось, що це буде однорічний випробувальний період.

Розгорнення військ у січні для навчання ведення бойових дій в умовах суворої зими, навчання зимовим видам спорту й участі у спільних оперціях у Норвегії, яка є членом НАТО, стало першою такою подією з часу Другої світової війни.

У заяві для агентства Reuters посольство РФ написало:

«Ми вважаємо, що цей крок суперечить політиці Норвегії не розгортання іноземних баз в країні у час миру».

Проте Норвегія применшує значення розгорнення, підкреслюючи аспект навчання, і заперечуючи те, що прибуття морських піхотинців є актом, скерованим проти Росії. Американські війська розташовані приблизно за 1,500 кілометрів від кордону з Росією.

«Високий рівень регулярної союзної присутності створює стабілізаційний стан нормальної ситуації в час миру, який є вкладом у спримування і оборону», – сказала цього місяця міністр оборони Іне Еріксен Соерейде.

Рішення право-центристського уряду отримало широку підтримку з боку норвезьких опозиційних партій за винятком крайнє-правих сил.

Дивіться також: На Мангеттені популяризують "Страшний суд" Мікеланджело