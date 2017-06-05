Двері до НАТО відкриті - Столтенберґ на церемонії вступу Чорногорії до НАТО

Чорногорія стала 29-ою країною НАТО. "Ця подія є наслідком багаторічних зусиль уряду та народу Чорногорії зі вступу до євроатлантичної спільноти народів", - проголосив заступник держсекретаря США Томас Шеннон на церемонії вступу Чорногорії до альянсу.

​"Сьогодні ми стали частиною найбільш потужного та найбільш успішного альянсу в історії – НАТО", - твітує прем'єр-міністр Чорногорії Душко Маркович.

Вибір Чорногорії є важливим для безпеки в регіоні. "Вступ Чорногорії також позитивно вплине на стабільність західних Балкан та регіону", - відзначив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ. "Це потужний сигнал регіону і сигнал нашим союзникам, що Сполучені Штати рішуче підтримують принцип колективного захисту, засвідченого статтею 5 НАТО" – підтвердив Шеннон​.​

​Вступ Чорногорії до НАТО зменшує вплив Росії в Південно-Східній Європі, та обмежить можливості для її доступу до так-званих «теплих морів» в Європі, які можна було б використати для військової інтервенції на Близькому Сході, зазначають західні ЗМІ.

Двері до НАТО залишаються відкритими - запевнили на церемонії вступу. "Вступ Чорногорії підтверджує іншим бажаючим, що двері до НАТО відкрито для тих країн, які бажають та можуть провести необхідні реформи, щоб відповідати високим стандартам НАТО, і прийняти ризики, відповідальність а також переваги членства", - йдеться у заяві Держдепу.

"Вступ Чорногорії надсилає сигнал всім країнам, які хочуть стати членами НАТО, що якщо країна справді реформується, підтримуватиме демократію, дотримується верховенства права, посилює свою військову спроможність та буде робити внесок до колективної безпеки, вона також може приєднатись до альянсу", - запевнив Столтенберґ.

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