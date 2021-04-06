НАТО повторює, що «двері» для вступу України відкриті у відповідь на заклик Зеленського «дати справжній сигнал Росії»

Український президент Володимир Зеленський заявив, що у розмові з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом 6 квітня він закликав організацію зробити початок процесу вступу України офіційним, щоб стримати агресивність Росії.

...Одними реформами Росію не зупинити. НАТО – це єдиний шлях до закінчення війни на Донбасі.

Зеленський розмовляв зі Столтенбергом, а раніше з іншими західними лідерами про загострення ситуації на сході України, зокрема про випадки порушення перемир’я і про зосередження російських військ поблизу Донбасу та на окупованому Росією Кримському півострові.

Київ повідомляє, що президент Зеленський наголосив генеральному секретареві Столтенбергу на важливості НАТО як чинника стримування Росії і заявив, що зараз «для України найбільш актуальним питанням є можливість отримання Плану дій щодо членства в Альянсі (ПДЧ)».

Вступ в НАТО декларується як один з головних напрямків державної зовнішньої політики Києва, але цей процес триває багато років з різною інтенсивністю та зосереджується на співпраці і реформах, що мали б зближувати Україну з альянсом.

«Ми віддані реформуванню нашої армії та оборонного сектору, але одними реформами Росію не зупинити. НАТО – це єдиний шлях до закінчення війни на Донбасі. ПДЧ стане справжнім сигналом для РФ», – процитовано президента Зеленського у викладі його розмови з Єнсом Столтенбергом 6 квітня.

Відповідь НАТО

У відповідь на прохання «Голосу Америки» прокоментувати ті слова українського президента, офіційний представник НАТО наголосив на твердості підтримки альянсом суверенітету і територіальної цілісності України.

У даному коментарі немає прямої відповіді на слова українського президента про ПДЧ, але там підтверджене неодноразово проголошене право вступу України в альянс.

«НАТО у питанні членства має політику відкритих дверей і союзники дотримуються свого рішення ухваленого на Бухарестському саміті 2008 року», - сказано у відповіді.

НАТО і надалі підтримуватиме Україну.

Той саміт лідерів країн альянсу офіційно привітав бажання України і Грузії стати членами організації, а один з пунктів підсумкової декларації проголосив: «Ми сьогодні погодилися, що ці країни стануть членами НАТО».

Коментар зі штаб-квартири альянсу підкреслює: «Ми очікуємо, що Україна далі зосереджуватиметься на внутрішніх реформах, зміцнюватиме свої демократичні установи, посилюватиме верховенство закону і розвиватиме власні оборонні можливості відповідно до стандартів НАТО».

«НАТО і надалі підтримуватиме Україну, допомагаючи посилювати здатність її збройних сил, а також у ширших реформах, які сприяють просуванню її євроатлантичних прагнень», - завершується коментар.

Реакція Росії

Дмитрій Пєсков, речник російського президента Володимира Путіна, заявив, що на думку Москви вступ України в НАТО «ускладнить ситуацію».

Москва раніше визнала пересування своїх військ довкола України, але заявила, що ті маневри не спрямовані проти когось.

Росія також намагається зняти з себе відповідальність за порушення умов перемир’я очолюваними нею силами на сході України, що цими днями призвело до нових втрат українських військових.

Дмитрій Пєсков висловив припущення, що мешканці сходу України не сприймуть членства в НАТО.

Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров, перебуваючи в Індії, заявив, що Росія стурбована заявами Києва і намагається говорити про це з європейськими країнами.

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