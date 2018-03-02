Конгресмен відзначив рішення США озброїти Україну і розповів чому Путін націлився на маєток Трампа

"Політика адміністрації Трампа стосовно Росії – більш жорстка, ніж протягом останніх 30 років. Ми бомбимо союзника Путіна в Сирії, посилаємо більше військових до Східної Європи і надаємо летальну зброю Україні (те, що відмовлялась робити адміністрація Обами)", - наголосив конгресмен-республіканець Пітер Кінґ у Facebook, реагуючи на промову Путіна, виголошену 1 березня.

Рішення озброїти Україну привітала і сенатор-республіканець івд штату Айова Джоні Ернст.

"Україна є критично важливим союзником США і мені приємно, що наша країна надає допомогу Україні у боротьбі, щоб протистояти зростаючій агресії Росії. Я завжди підкреслювала важливість підтримки наших партнерів в світі. Надання летальної допомоги Україні свідчить, що Сполучені Штати серйозно ставляться до захисту інтересів нашої країни та наших союзників", - наголосила сенатор.

Коментуючи промову Путіна, виголошену 1 березня, конгресмен Кінґ відзначив, що загрози з боку президента Росії є реакцією на більш жорстку позицію адміністрації Трампа стосовно Росії.

"Президент Путін провів люту словесну атаку на Сполучені Штати в своїй вчорашній промові. Він зайшов далеко, показавши відео з симуляцією атаки ядерної ракети на "зимовий Білий дім" Трампа Мар-а-Лаґо у Флориді. Путін заявляє, що ця "нестримна" балістична ракета може пройти крізь будь-яку систему протиядерної оборони, так як пересувається в 20 разів швидше швидкості звуку і вдаряє "як метеор, чи вогняна куля", - наголосив конгресмен.

На думку конгресмена, такі заяви Путіна продиктовані його слабкістю.

"Путін заявив, що він робить такі загрози через опозицію до ядерної політики президента Трампа. Більш ймовірна причина в тому, що Путін йде на президентські вибори і його критикують та соромлять в російських соціальних медіа через сотні російських солдатів, яких вбили американці в Сирії, без вибачень, чи розкаяння з боку адміністрації Трампа.

Виступи Путіна та прямі погрози проти президента Трампа є ознакою слабкості і сорому та спробою врятувати обличчя перед російським електоратом перед виборами", - переконаний конгресмен.

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